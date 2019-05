近日李克勤受邀出席於北京太廟舉行的亞洲影視周啟動儀式,克勤穿上黑色西裝及裇衫,七分闊褲配以短boots,型格十足。

克勤一身型格look出席亞洲影視周啟動儀式。

克勤當晚與成龍、鄭凱、吳謹言、聶遠等以一首經典的歌曲《燦爛》帶動這場亞洲影視交流盛會。「From China to the world and the world to China.」克勤與群星以宣言歡迎各國來賓到臨影視周。

除了克勤,成龍、鄭凱、吳謹言、聶遠等都有出席亞洲影視周啟動儀式。

克勤隨後發文提起自己多年前曾在太廟登台,至今仍然記憶猶新。原來,克勤和太廟的緣分早已開始,2005年時克勤曾在太廟錄製《奧林匹克頌》,與周傳雄合唱《Burning》。事隔十四年,這次是克勤第二次登上太廟舞台,今次更有幸見證亞洲文化交流,令克勤自己和粉絲們都十分感慨和感動。