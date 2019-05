周杰倫IG貼與《阿基拉》戰車合照　原來係美國訂製名駒要價近40萬

周杰倫在IG上貼出自己與愛車V-Rex的合照。(IG圖片 / jaychou)

台灣藝人周杰倫唱歌跳舞了得之餘、有一位靚老婆、住大屋,堪稱是人生勝利組,興趣方面,除了愛打LOL,其實他還是一個名車發燒友,其收藏的名車數量,簡直同郭富城不相伯仲。今日周董在其個人IG貼上自己與一新自家收藏的電單車合照,還搞笑的說:「我擁有了它超過10年,但從未載過任何一個乘客。」(該電單車是單座位)同時還hashtag打上了#Aikira(日本動畫電影《阿基拉》的英文釋名)。老婆昆凌亦抵死的留言說:「Cuz there’s no where to sit」(因為它沒有副座位)。

圖為1992年日本動畫電影《阿基拉》,與周董的愛車十分相似。(IG圖片 / jaychou)

周杰倫在他的2008年第9張專輯的封面,也用上了這部V-Rex電單車。(網上圖片)

據知,這部電單車其實並不是「阿基拉」電影中出現的那一款,而是原名叫做「V-REX」,由澳洲設計師Tim Cameron設計,再由美國工程師Christian Traver實行建造。事源在2003年,Tim Cameron就花了2個月時間畫出了它的概念設計圖,原本只是他的「自High」之作,但在發表後就隨即引起廣泛傳媒的注意及報導。最終卻引起了電單車的另一設計者Christian Traver的注意,在他花了2個星期的研究後,便在2005年9月,發了一个簡短的電郵给Tim Cameron。電郵的標題是:「re: dream bike on the streets of america」,而内容只是:「i can build it」(我能搞定它)。

2007年的車款,到了2019年仍然不會覺得它「老土」。(網上圖片 / travertson.com)

最後,生產線於2006年成立,07年於美國Daytona Bike Week雜誌登場。不過因為「V-REX」是人手製造的關係,當時一部就要價約4萬美金 (未連稅) ,訂製之後還需等上最少10個星期才可以收貨。不過其獨特而科幻的設計,確實吸引到不少追捧者。除了出現在周杰倫08年專輯《魔杰座》封面用上外,《 狂野時速7 》、中亦是主角Vin Diesel的座騎。

據知官方已經推出了V-Rex2 版本,最大特性是可變成雙人座位。唔知周董有冇興趣買多部載老婆遊車河呢?(網上圖片 / travertson.com)