周杰倫IG貼與《阿基拉》戰車合照　原來係美國訂製名駒要價近40萬

周杰倫在IG上貼出自己與愛車V-Rex的合照。（IG圖片 / jaychou）

台灣藝人周杰倫唱歌跳舞了得之餘、有一位靚老婆、住大屋，堪稱是人生勝利組，興趣方面，除了愛打LOL，其實他還是一個名車發燒友，其收藏的名車數量，簡直同郭富城不相伯仲。今日周董在其個人IG貼上自己與一新自家收藏的電單車合照，還搞笑的說：「我擁有了它超過10年，但從未載過任何一個乘客。」（該電單車是單座位）同時還hashtag打上了#Aikira（日本動畫電影《阿基拉》的英文釋名）。老婆昆凌亦抵死的留言說：「Cuz there’s no where to sit」（因為它沒有副座位）。

圖為1992年日本動畫電影《阿基拉》，與周董的愛車十分相似。（IG圖片 / jaychou）

周杰倫在他的2008年第9張專輯的封面，也用上了這部V-Rex電單車。（網上圖片）

據知，這部電單車其實並不是「阿基拉」電影中出現的那一款，而是原名叫做「V-REX」，由澳洲設計師Tim Cameron設計，再由美國工程師Christian Traver實行建造。事源在2003年，Tim Cameron就花了2個月時間畫出了它的概念設計圖，原本只是他的「自High」之作，但在發表後就隨即引起廣泛傳媒的注意及報導。最終卻引起了電單車的另一設計者Christian Traver的注意，在他花了2個星期的研究後，便在2005年9月，發了一个簡短的電郵给Tim Cameron。電郵的標題是：「re: dream bike on the streets of america」，而内容只是：「i can build it」（我能搞定它）。

2007年的車款，到了2019年仍然不會覺得它「老土」。（網上圖片 / travertson.com）

最後，生產線於2006年成立，07年於美國Daytona Bike Week雜誌登場。不過因為「V-REX」是人手製造的關係，當時一部就要價約4萬美金 （未連稅） ，訂製之後還需等上最少10個星期才可以收貨。不過其獨特而科幻的設計，確實吸引到不少追捧者。除了出現在周杰倫08年專輯《魔杰座》封面用上外，《 狂野時速7 》、中亦是主角Vin Diesel的座騎。

據知官方已經推出了V-Rex2 版本，最大特性是可變成雙人座位。唔知周董有冇興趣買多部載老婆遊車河呢？（網上圖片 / travertson.com）