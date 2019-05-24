薛之謙香港開唱送福利　網友瘋狂嘲笑：以後請别這樣

近年不少男歌手開演唱會都必備一個環節就是「晒肌」，就好似林峯﹑周柏豪﹑吳業坤…位位都練就一身壯碩好身材，令粉絲們大飽眼福。而近日內地歌手薛之謙就有樣學樣，不過就引來反效果被瘋狂吐嘈，皆因他無肌肉之餘腰間大肚腩還盡現，被不少網友嘲笑「全是肥肉還好意思撕」，引來網上瘋狂討論。

薛之謙《摩天大樓》世界巡迴演唱會，最後一站在香港舉行。（視覺中國）

憑專輯《初學者》紅遍大江南北的薛之謙，最近舉行《摩天大樓》世界巡迴演唱會，歷時十個月去了8個國家21個城市，近日最終站就來到香港開唱。一如概往，除了演唱首首經典名曲就好似《演員》﹑《剛剛好》等之外，他還在舞台上玩撕衫，引起在場不少粉絲哄動。

就在薛之謙演唱《駱駝》的時候，他就突然心血來潮將身上的白襯衫撕開。一開始他只是撕到一半，露出了結實的胸膛，原想胸肌飽滿想必腹肌亦如是，沒想到再撕的時候，腰間出現的是一大堆肥肉，而且他甚是自信地全露同大家揮手講再見。雖然粉絲們不介意偶像這個舉動，但卻引來網友嘲笑吐嘈認為這種身材有需要露嗎？「一塊腹肌」﹑「以後請别這樣了」﹑「啤酒肚」…叫他專心唱歌就是。

薛之謙大肚腩盡現。（鮮娛君微博圖片）

遂格睇薛之謙撕衫場面：