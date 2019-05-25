陳惠敏孻仔與翻版張栢芝閻清離婚　有人曾為爭奪兒子使用暴力

演黑社會江湖大佬形象深入民心，現年74歲的陳惠敏於2013年娶新抱，為孻仔陳俊浩與內地女藝人，有翻版張栢芝之稱的閻清舉行盛大婚禮，當時他的一班圈中好友亦有畀面出席到賀，場面熱鬧。現年35歲的閻清曾參演韋家輝導演的電影《再生號》，飾演劉青雲的女兒，她當年與陳俊浩奉子成婚，婚後育有一子。有報道指兩人原來已於年前離婚，更為爭奪6歲兒子的撫養權而鬧上法庭。據悉，閻清向法庭呈上文件要求批准她帶兒子永久離開香港到北京居住。

有翻版張栢芝之稱的內地女藝人閻清。(閻清微博圖片)

文件中又提到閻清現年37歲的陳俊浩一直沒有給予她足夠家用，令她生B半年便要復工，其後雙方的婚姻關係亦逐漸出現問題，經常發生磨擦和爭執。她於2015年已帶同兒子返回北京，並開始與陳俊浩分居。而陳俊浩就指控閻清沒有跟他商量就帶走兒子，又一直拒絕讓他接觸兒子，陳俊浩在北京曾經為要強行帶走兒子而使用暴力，令到閻清跌倒在地及身體受傷，兒子亦受驚。至於身為老爺的陳惠敏就由當初的否認兒子和新抱閻清離婚，到後來因為有法庭消息流出，才承認兩人確實是已離婚，並表示在很久前已經離了。