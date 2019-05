陳偉霆拍廣告曬英文　網友力撐：So Charming

近年在內地紅到發紫的陳偉霆(William),除了成為一線男星,他更在時尚界突圍而出,成為全國最受名牌熱愛的男星之一,身價暴漲!雖然如此,但他的一舉一動依然不受香港網民待見。繼他早前為迪士尼真人電影《阿拉丁》獻唱《A Whole New World》的中文版主題曲《新的世界》,缺氧式的唱法受盡負評外,William日前為知名品牌以全英文演繹的腕錶廣告,因口音問題同樣受盡網友恥笑!

該廣告找來不少重量級人物出演,包括英國女演員Keira Knightley、超模Naomi Campbell和劉雯等9位傳奇女子拍攝,而當中唯一的男性代表就是William,相當厲害。而廣告中,他們均用自己的方式訴說與時間的關係,而William就講用簡單的英文到自己當年17歲入行的經過、覺得自己最浪費時間嘅事等等,雖然只有45秒,但劣評如潮,而知名Facebook 專頁「The Beggar in the Restaurant 乞客」更暗指有網絡「打手」用「so handsome」、 「so beautiful」和 「so charming」等留言力撐William,不過陳偉霆微博坐擁3712萬粉絲,IG亦有164萬粉絲,何需要用打手呢?

大家又點睇呢?(FB影片截圖)

點撃下圖逐格睇!

+ 12 + 11 + 10

當然亦有不少香港網民留言稱:「When I was young , I go to school by bus, but now, I drive taxi.」、「It’s all about 7 .」、「揸的士都有出頭天 ,人間滿希望。」這些都是陳偉霆任何新聞必出現留言,所以影響不大,而廣告最重要的是有noise,陳偉霆這次絶對超額完成,由於他講英文極具爭議,所以出名講英文的蕭叔叔亦來湊熱鬧,將陳偉霆的廣告重新配音,蕭叔叔當然......有截然不同的風格啦。

佢都經常跳舞!(圖片來源:視覺中國)

點撃下圖睇精彩留言!