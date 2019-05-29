【多圖】女神陳婉衡峇里親近雷神：佢隻眼好似吸咗我入去！

剛踏入29歲生日的女神陳婉衡（Alycia）日前就在印尼峇里島遇上「雷神」基斯‧咸士禾夫（Chris Hemsworth），身穿小背心的她更成功突圍與「雷神」玩Selfie，令人羨慕！

Alycia接受《香港01》訪問時稱此行目的是為三部電影做訪問：「今次其實去做電影專訪，包括：《The Angry Birds Movie 2 》、《Men in Black：International》同埋《Spider-Man: Far From Home》。除咗可以同『雷神』喺紅地氈影相之外，其實都有機會同佢做咗一個單獨訪問，有4分鐘的時間對住佢，所以係非常之開心嘅事！因為我本身好鍾意『雷神』，所以覺得呢一份已經係我今年最好的生日禮物！」

澳洲男星「雷神」Chris Hemsworth在峇里為新片《黑超特警組：反轉世界》（Men in Black：International）造勢！（IG圖片/@_alyciac）

集郵成功！（IG圖片/@_alyciac）

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訪問經驗十分豐富的Alycia更自爆與「雷神」做訪問前一晚竟緊張到失眠：「唔係好瞓到，但佢真人係超nice而且好charm，望住佢隻眼好似吸咗我入去咁。」

Alycia話自己夢想成真！（IG圖片/@_alyciac）

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