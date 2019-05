【多圖】女神陳婉衡峇里親近雷神：佢隻眼好似吸咗我入去！

剛踏入29歲生日的女神陳婉衡(Alycia)日前就在印尼峇里島遇上「雷神」基斯‧咸士禾夫(Chris Hemsworth),身穿小背心的她更成功突圍與「雷神」玩Selfie,令人羨慕!

Alycia接受《香港01》訪問時稱此行目的是為三部電影做訪問:「今次其實去做電影專訪,包括:《The Angry Birds Movie 2 》、《Men in Black:International》同埋《Spider-Man: Far From Home》。除咗可以同『雷神』喺紅地氈影相之外,其實都有機會同佢做咗一個單獨訪問,有4分鐘的時間對住佢,所以係非常之開心嘅事!因為我本身好鍾意『雷神』,所以覺得呢一份已經係我今年最好的生日禮物!」

澳洲男星「雷神」Chris Hemsworth在峇里為新片《黑超特警組:反轉世界》(Men in Black:International)造勢!(IG圖片/@_alyciac)

集郵成功!(IG圖片/@_alyciac)

訪問經驗十分豐富的Alycia更自爆與「雷神」做訪問前一晚竟緊張到失眠:「唔係好瞓到,但佢真人係超nice而且好charm,望住佢隻眼好似吸咗我入去咁。」

Alycia話自己夢想成真!(IG圖片/@_alyciac)

