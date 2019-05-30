林恬兒帶備「全副武裝」出街　以身作則減少用塑膠產品

林恬兒（Emily）周四（30日）出席環保活動，向公眾宣傳減少使用塑膠產品的重要性。Emily接受《香港01》記者訪問指自己非常注重環保，她說：「你睇我今日都用環保袋啦，其實我依家出街都越嚟越少用手袋，除咗去ball或者去dinner，因為我有小朋友，我都會用環保袋。咁環保袋入面我都會擺多個環保袋，因為in case要買嘢啊，跟住我都會帶個水樽嘅。」

Emily仲展示畀大家睇佢平時都會帶水樽同食物盒出街，既環保又方便。（陳順禎攝）

Emily有一仔一女，已為人母的她強調身教的重要性，「因為小朋友見到你咁樣做，佢就會跟住你咁樣做。」而她更希望可以影響到身邊的朋友﹑家人，讓他們知道塑膠對世界的影響，身邊的人也會慢慢跟住去變。Emily更喜歡帶小朋友去做義工，「我從細都有帶佢哋去啲老人院探老人家，過時過節啊，我有班朋友，佢哋嘅小朋加都差唔多年齡嘅，有時都會約埋去探吓啲老人家。

Emily以身作則，希望將減少用塑膠產品的概念推廣開去。（陳順禎攝）

Emily又透露月頭跟老公何正德到南法旅行兼慶祝結婚5周年，她說︰「其實我哋咁啱去朋友嘅婚禮，咁就喺巴黎附近嘅，咁啱又好近我哋自己嘅結婚紀念日，咁我哋一家人落咗去南部，帶返個仔返去我哋結婚個地方畀佢睇，順便同老爺﹑奶奶一齊去埋旅行。」相信Emily一定同家人享受了一個愉快的family trip！

下個月就是父親節，Emily話會同自己的爸爸過，老公跟仔仔都會一起過，食飯慶祝。（陳順祺攝）

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