【忘不了餐廳】邀輕度認知障礙者與黃渤拍節目　蘇施黃開咪炮轟

內地綜藝節目《忘不了餐廳》是一個關注認知障礙的公益節目，由黃渤擔任店長，宋祖兒任副店長，張元坤做助理，與五位元患有輕度認知障礙的老年服務生組成一個「忘不了家族」，共同經營一家可能會上錯菜的中餐廳。

節目中，黃渤向舒淇透露自己的爸爸亦患有認知障礙症，現在已經完全不認識他，所以他清楚的知道過程中的每一個步驟，每個階段會發展到什麼樣，憶起爸爸當年與自己的點滴，黃渤也難掩淚水。

黃渤憶起爸爸當年用皮帶抽打自己感觸落淚，「如果他能再打我一次該多好」。（YouTube截圖@騰訊視頻）

不過，DJ蘇施黃日前就在她主持的電台節目中炮轟該節目：「我一啲都唔欣賞呢啲節目，絕對唔係雪中送炭，亦都唔係教你去同有認知障礙的人相處。」蘇施黃解釋到，「我唔覺得呢個節目會得意，亦都唔會覺得呢個節目係Entertaining，第一，你搵幾個病人嚟玩，我一啲都唔欣賞；第二，基本上你同佢相處嗰幾個鐘頭或者嗰幾日，同一個真係要日日對住佢，要照顧一個認知障礙症嘅人，同住一齊，係吃力到唔可以講畀你聽有幾吃力，變咗呢個唔係一個鼓勵嚟嘅。」

蘇施黃在節目中炮轟《忘不了餐廳》。（Facebook@SoGoodAhSo）

蘇施黃之所以這樣說，是因為她媽媽也有認知障礙症，現在已經分不清子女與兄弟姊妹，「佢會覺得我哋係佢嘅兄弟姊妹咁樣，搞亂，搞錯咗。」連同爸爸相處的一切點滴也完全忘記，雖然每日爸爸都會為她讀報紙，但曾經作為校長的蘇媽媽，看到報紙上的「學校」兩隻字都認不到。

蘇施黃指自己媽媽也有認知障礙，不止分不清子女與兄弟姊妹，連一些字都不記得。（Instagram@ah_so_good）

實際上，《忘不了餐廳》中不乏溫情場面，很多觀眾看後都會潸然淚下，尤其是老人們會成日覺得自己是不是妨礙了年輕人的生活，「我會唔會影響咗你哋呀？你哋會唔會覺得湊我哋好辛苦呀？」等，令人心酸。而節目也是想通過記錄+綜藝的方式，將容易被大眾忽視的老年群體帶到台前，利用節目的影響力，去激發大眾對認知障礙和老年群體的關注。

穿裸色圍裙的便是五位有認知障礙症的老人家。（微博@騰訊視頻忘不了餐廳）

儘管如此，蘇施黃依然認為這是一個無厘頭的電視節目：「成個節目唔係去教一個細路，每一個認知障礙症嘅人都唔同，程度亦都唔同，最重要嘅一樣嘢係佢哋唔會返轉頭，其實應該係好多學術性，而唔係用一個拍電視節目嘅手法可以幫到大家，因為你呢個situation又唔同其他一個situation，程度上亦都唔同，咁我覺得，如果用一個咁嘅方法，我自己就絕對唔會認同，所有認知障礙症嘅人都唔係trainable嘅。」

《忘不了餐廳》中有不少溫情片段。（微博@騰訊視頻忘不了餐廳）

《忘不了餐廳》現在播到第5集，觀眾們也給予了節目組不同的反饋。有人表示：「『關注老人群體』是國內綜藝的缺乏之處，原本病痛是令人難過的，但節目通過幽默、歡樂的方式，去傳遞積極正面的情緒，充滿溫情，讓大家了解認知障礙症，學會理解、體諒老年人」；也有人認為，節目形式大於內容，刻意煽情，所有都展現在「互動」上，老人之間互動，老人與明星互動，明星之間互動，老人與食客互動等，除了互動，就是成員的感言環節，令節目難以形成錯落有致的劇情節奏。

當然，每個人對於節目的感觀都是不同的，但關懷老人與大家息息相關。

每個人對於節目的感受都不同，重要的是，大家應該給予老人多些關懷。（微博@騰訊視頻忘不了餐廳）