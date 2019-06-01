65歲羅莽自投互聯網　瞬間收七千門生：多謝你哋跟我！

「我墮入羅莽，你老豆疊羅漢……」這句有聲Post，曾帶給網民不少歡樂！現年66歲的羅莽日前在facebook宣布：「一個『自投』的誕生！我，羅莽，今日開始，玩飛卜（facebook），收門生，大家跟唔跟我？跟就叫聲羅師父！」，此post一出，他即成功吸納7千多個粉絲關注，相當厲害！

一心想做武打明星的羅莽於1977年獲邵逸夫親自提拔，加盟邵氏。他在邵氏演過多套武打動作片，雖然大多是演配角，但一直深受觀眾歡迎。他在外國更有不少Die Hard粉絲，尤其非常喜歡羅師傅後生時期拍的邵氏作品，特別是1979年的《金臂童》更是美國及墨西哥觀眾心目中的cult片，好多人看了之後都走去學功夫強身健體。在2017年，他更獲美國影迷會邀請到美國出席粉絲聚會，現場有過百粉絲出席，粉絲還要給30美金拍照簽名，相當具有人氣！

羅師父！（FB圖片/@LoMengOfficial ）

個個爭住做門生！（FB截圖）

對於近日在網上收到不少「門生」，羅師博就回覆：「各位飛卜（facebook）朋友，多謝你地（哋）跟我，今日多咗好多徒弟仔。」更有不少網友留言力撐羅師博：「一齊自投羅網，投奔羅莽！」、「師父幾時教返幾招比我哋？」和「江湖從此多事」等，更有網友建議羅師傅整埋英文版，方便外國粉絲！

不少粉絲都大推！（FB截圖）

亦有不少搞笑留言！（FB截圖）

至於自己經常被網友惡搞，羅師博曾直言自己充滿喜感：「其實我係有喜感嘅，我一啲都唔嬲，仲好開心，網上咁多嘢發生，人哋仲記得你喎，『自投羅莽』聽過啦，以前盧David玩先㗎，有日走埋嚟，好認真問我『羅莽你咩字頭？』我見佢咁認真嚇鬼死，跟住佢話：『字頭羅莽』。」

多年來深受網友愛戴！（圖片來源：視覺中國）

點撃下圖睇惡搞圖！