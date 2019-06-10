【多圖】今田美櫻再出寫真集　齋影水着照已經滿足唔到廣告女王？

雖然日本藝能界人才輩出，但真正能夠彈起的卻是寥寥可數，最近一年冒起得最快應該是擁有「仙女哭」絕技的永野芽郁，而與她不相伯仲的便是美少女演員今田美櫻。

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現年22歲的今田美櫻有「福岡第一美少女」之稱，2014年在故鄉福岡被星探發掘，繼而在深夜電視節目《GeeBee》擔任固定成員。2016年，她加入了現時的經理人公司，為了成為一名真正的演員而前往東京發展。

2017年，今田美櫻憑男性雜誌《週刊Playboy》裏面泳裝相打響知名度，之後多次在劇集中演出，最矚目的莫過於在《花樣男子NEXT SEASON》（花のち晴れ〜花男 Next Season〜）裏面飾演的千金大小姐真矢愛莉，以及《3年A班》（3年A組－今から皆さんは、人質です－）裏面飾演的校園女神諏訪唯月，不少觀眾都覺得她演得入型入格。

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繼2018年推出寫真集《生命力》後，今田美櫻今年也會推出寫真集，不過今次她並非以水着為主打，而是教人如何扮靚，主要目標是女性讀者。她不但在書中公開手袋中的小物，亦到了美國洛杉磯取景，以自己的私服、配飾亮相。

今田美櫻的新寫真在7月正式推出，有別於以往的水着為主，今次她主打教扮靚。（Instagram/@imada_mio）

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