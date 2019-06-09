【女人28】遺體化妝師為入行甘願做裸替　製作人要求全裸服務

女藝人入行經歷，一般人想像中一定是在街頭被星探發掘，或者參加選美，所說的努力也不過是唸熟劇本，捱通宵工作，但原來很多女藝人，入行並非一帆風順，甚至因為家庭負擔，要從事厭惡性工作，由Selina(任家萱)主持的台灣綜藝節目《女人28》，請來一班女藝人講述入行經歷，其中一位嘉賓藝人施芊芸，原來職業是遺體化妝師，又當上裸替，才逐漸為人認識，下文為大家帶來新人入行的辛酸經歷。

Selina在節目中訪問一班女藝人的入行經過。（Youtube影片截圖）

Selina由S.H.E單飛後，不時主持綜藝節目，近日在《女人28》中，探討一班女星的入行經歷，有人要做裸替，亦有人當上了武打替身，甚至有人遇上了製作人的潛規則。Selina先是自己拋磚引玉，憶述自己參加《宇宙2000實力美少女爭霸戰》入行，之後跟Hebe及Ella一起組成S.H.E，但早期她也要上綜藝節目宣傳，試過玩遊戲時有成員要坐電椅，聽到粉絲都心痛。至於另一位女嘉賓曾莞婷，她說自己當新人時，拍攝沈玉琳的綜藝節目，就要戴上放滿麥包蟲的潛水鏡，令全場女藝人嘩然。

曾莞婷表示入行時拍攝綜藝節目，要戴上放滿麥皮蟲的潛水鏡。（Youtube影片截圖）

曾莞婷日常生活美態：

+ 9 + 8 + 7

其中一位女嘉賓施芊芸，在18歲時已當上了遺體化妝師，之後在記者朋友引薦下，當上了藝人的化妝師，說到這裡Selina即嚇得驚叫，還問她幫過什麼女星化妝。其後施芊芸被一位副導演發現她裸背幾靚，遂推薦她當上裸替，正式加入了演藝界，亦多次在電視劇登場。不過施芊芸做裸替時，也遇過有製作人提出潛規則，說會開拍一部需要裸體的作品，之後自己卻先裸起來，還要施芊芸提供服務，最後被拒絕後，電影亦拍不成，女星入行辛酸經歷，聽落可怕又可憐。

施芊芸入行前原是遺體化妝師，之後還轉職當上藝人化妝師。（Youtube影片截圖）

Selina大嚇一跳，還說最驚的是被施芊芸化過妝的藝人。（Youtube影片截圖）