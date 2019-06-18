惠英紅為亡兄煮牛腩麵解心結：希望再沒有遺憾

惠英紅一直對哥哥惠天賜嘅離去感到十分自責，於節目中多次傷心落淚。（影片截圖）

影后惠英紅和亡兄惠天賜同屬武打明星，80年代紅極一時，唯惠天賜其後轉拍電視，星運平平，及至中年事業一直走下坡，他於2012年時為接拍新戲而錯用減肥方法，最終於北京家中猝死，終年55歲。自哥哥離逝後，惠英紅鮮有提及對方嘅事情。不過，日前佢為內地綜藝節目《熟悉的味道》喺北京館拍攝時，當憶述惠天賜生前種種時，多次哭成淚人。

做事向來爽快嘅紅姐，打比7年來未曾聯絡嘅梅紅(惠天賜生前經理人)時，非常忐忑不安。（影片截圖）

「北京係我第一次出埠去拍戲嘅地方，呢個地方亦係我最痛苦嘅回憶，（因為）我哥在這裡離開的。」惠英紅透露當年是她建議哥哥到北京尋找工作機會，當得知對方得到男一嘅機會後，她又提議對方要以最佳狀態示人，為此，惠天賜於一個月內減磅30公斤。「他就(減肥)過了，不怎麼食飯、大量的運動，可是因為他身體一向不太好，所以在那個過程，他一直是在謀殺自己。」電影開拍前9天，惠英紅先收到收到製作人同經理人嘅電話，表示與惠天賜失聯，直到佢叫吩咐經理人去到惠天賜寓所時。「那一破門進去就看到他坐沙發，面對電視，電話沒電，九天了。可能我不提議他上來，不提議他好好理整，或是我說不要拍這個小電影，就不會有這個事情。」對於哥哥嘅離去，惠英紅一直非常自責，除將屋企有關惠天賜嘅照片全部丟掉之外，就連當時四出處理後事嘅惠天賜經理人梅姐亦都唔敢聯絡。

紅姐同梅紅7年多都因為自責而不曾聯絡對方，如今透過節目解開心結，都係好事。（影片截圖）

雖然一直不願面對哥哥嘅離去，但惠英紅最終仍然係透過節目做一個了斷，希望煮出哥哥生前最愛吃的牛腩麵。「希望感夠再來的時候，沒有太遺憾的感覺。」節目其後聯絡上惠天賜生前嘅經理人梅姐，但梅姐似乎係擔心會勾起惠英紅嘅傷心史而十分猶豫，甚至一度拒絕錄影。幸好，梅姐最終選擇與惠英紅相見，並分享了不少惠天賜於北京期間嘅故事，當聽到梅姐提到惠天賜最大心願係喺北京置業與家人同住時，惠英紅再次落淚。而梅姐亦提到多年來未曾聯絡，係因為自己失職，未有好好照顧惠天賜。解開心結後，惠英紅表示唔會再逃避跟梅姐見面，並請對方品嚐自己煮嘅牛腩麵。之後，惠英紅獲安排在房間獨自再看哥哥的舊片，結果又再淚崩。「希望兄長下輩子不要再當演員，多讀一點書，家裏不是那麼窮，他整個人生可能不是這樣。」

