盤點十大「傻仔」角色　第一位力壓「阿旺」絕對係神級演技！

最近《烈火雄心》在TVB深宵劇場重播，當中鄧一君飾演的弱智人士劉海寶（寶寶）更是入形入格。其實要演弱智或「傻仔」的角色絕不容易，以下為大家盤點十個「傻仔」角色，第一名絕對神級演技！
最近《烈火雄心》在TVB深宵劇場重播，當中鄧一君飾演的弱智人士劉海寶（寶寶）更是入形入格。其實要演弱智或「傻仔」的角色絕不容易，以下為大家盤點十個「傻仔」角色，第一名絕對神級演技！（《烈火雄心》螢幕截圖）
第十位—李偉健 《愛·回家之開心速遞》龍力王（Terry）2007年（《愛·回家之開心速遞》螢幕截圖）
李偉健在2009年參選港男入行後，一直都未能在TVB上位，演盡不少配角、跑龍套，直到於《開心速遞》演出傻仔Terry，令他一舉成名。（《愛·回家之開心速遞》螢幕截圖）
第九位—胡杏兒 《流金歲月》丁善茵2002年（《流金歲月》螢幕截圖）
胡杏兒在TVB時形象百變，正義凜然的律師角色、肥人角色、善良角色，甚至「傻傻」角色都完全沒有問題。（《流金歲月》螢幕截圖）
第八位—苑瓊丹 《真情》余瓊（低B瓊）1995-1999年（《真情》劇照）
對於年紀較大的觀眾，低B瓊和大力的互動絕對是《真情》經典畫面之一。（《真情》劇照）
第七位—戴耀明 （TVB螢幕截圖）
戴耀明由於飾演過太多「傻仔」角色，所以並沒有列出特別的一眾劇集，他更有一個封號是「御用傻仔」。（TVB螢幕截圖）
第六位—佘詩曼 《花花世界花家姐》花麗珠（花家姐）2011年（TVB.com）
佘詩曼演技好眾所皆知，而這次是她唯一一次挑戰輕度弱智角色，不過卻大得觀眾所愛。（《花花世界花家姐》螢幕截圖）
第五位—陳安瑩 《神鵰俠侶》曲傻姑1995（《神鵰俠侶》螢幕截圖）
當年的經典金庸系列劇集，飾演瘋瘋癲癲的傻姑，陳安瑩完美演繹將其角色性格貼近原著，得到不少人誇成「最神似神姑」。（《神鵰俠侶》螢幕截圖）
第四位—敖嘉年 《魚躍在花見》魚至寶（魚仔）2011（《魚躍在花見》螢幕截圖）
敖嘉年除了在《巾幗梟雄之義海豪情》飾演「排骨仔」夠出名外，其實「魚仔」也是他的得意之作，飾演一個輕度弱智的角色，令觀眾真正見識了他的演技。（《魚躍在花見》螢幕截圖）
第三位—鄧一君 劉海寶（寶寶）1998年（《烈火雄心》螢幕截圖）
最近在TVB深宵時段播放的《烈火雄心》，鄧一君絕對是亮點之一，飾演古天樂弟弟的他，更是因此劇與古天樂結下一段深厚友情。（《烈火雄心》螢幕截圖）
第二位—郭晉安 《戇夫成龍》2002年、《阿旺新傳》2005年 丁常旺（阿旺）（《戇夫成龍》劇照）
相信大家都不會對這個角色陌生，郭晉安當年甚至因為演得太過出色，令到觀眾覺得他無論以任何其他角色登場，都不經意地把他變成阿旺。（《阿旺新傳》螢幕截圖）
第一位—劉松仁 《大時代》方進新 1992年（《大時代》螢幕截圖）
《大時代》作為經典神劇，當然有不少神角色，而劉松仁飾演被欺壓的弱智人士更是極為出色，不少人看到他被欺壓時都痛恨得咬牙切齒。（《大時代》螢幕截圖）