李璨琛 1 歲囡囡李元元勁好戲　連工人姐姐都讚：佢真係演員嚟！

李燦琛囡囡李元元（Lucy）雖然只得一歲幾，但眼大大面圓圓的可愛模樣俘虜不少姐姐的歡心，成為其中一個人氣星B。元元除了人仔得意之外，年紀細細已經遺傳了爸爸的演戲細胞，經常戲精上身，笑死阿媽。

李璨琛囡囡李元元已經1歲零3個月大喇，識行識走非常可愛。（李元元 IG @lucy.is.good）

元元係一個不喜歡睡覺的BB，有一次工人姐姐拍下她瞓覺的短片，Send 給元元媽媽，但工人姐姐督元元背脊，踢爆她扮瞓覺，更說 “She is really an actress（她真的是一個演員）.”

早前元元在媽媽和朋友的聚會上，遇見另一個跟自己年紀相若的BB仔，竟然不斷笑住扮驚投入對方懷抱，又撒嬌地拍拍對方心口，想對方保護自己，更主動攬住對方，可惜阿B仔完全不為所動，最後更被元元嚇到喊，笑翻一眾網友，更指元元好猴擒，一啲都唔矜持。

更多元元的得意相：

+ 12 + 11 + 10

上次對住靚仔B，一時唔夠矜持破功，其實她的演技「爐火純青」，在最新一條片中，元元扮講電話，七情上面，手舞足蹈，好像真的有大生意要傾，連媽媽都忍不住說：「元元妳真係演員嚟㗎喎！」看來不久的將來，元元可以跟爸爸父女檔上陣，拍返套戲呢！