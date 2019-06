李璨琛 1 歲囡囡李元元勁好戲　連工人姐姐都讚：佢真係演員嚟！

李燦琛囡囡李元元(Lucy)雖然只得一歲幾,但眼大大面圓圓的可愛模樣俘虜不少姐姐的歡心,成為其中一個人氣星B。元元除了人仔得意之外,年紀細細已經遺傳了爸爸的演戲細胞,經常戲精上身,笑死阿媽。

李璨琛囡囡李元元已經1歲零3個月大喇,識行識走非常可愛。(李元元 IG @lucy.is.good)

元元係一個不喜歡睡覺的BB,有一次工人姐姐拍下她瞓覺的短片,Send 給元元媽媽,但工人姐姐督元元背脊,踢爆她扮瞓覺,更說 “She is really an actress(她真的是一個演員).”

早前元元在媽媽和朋友的聚會上,遇見另一個跟自己年紀相若的BB仔,竟然不斷笑住扮驚投入對方懷抱,又撒嬌地拍拍對方心口,想對方保護自己,更主動攬住對方,可惜阿B仔完全不為所動,最後更被元元嚇到喊,笑翻一眾網友,更指元元好猴擒,一啲都唔矜持。

更多元元的得意相:

上次對住靚仔B,一時唔夠矜持破功,其實她的演技「爐火純青」,在最新一條片中,元元扮講電話,七情上面,手舞足蹈,好像真的有大生意要傾,連媽媽都忍不住說:「元元妳真係演員嚟㗎喎!」看來不久的將來,元元可以跟爸爸父女檔上陣,拍返套戲呢!