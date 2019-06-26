森美被太太禁止再於社交網站發放合照 ：女人好難捉心理

TVB綜藝節目《娛樂大家》今天（25日）進行錄影，院小儀首次被邀請參加這節目一起玩遊戲。節目主持之一森美和小儀雖然因電台工作關係每天也見面，但是談到幕前一起工作在《千奇百趣》之後便沒有合作，森美說：「佢𠵱家同金剛做節目，大家都各自發展得幾好。（有冇覺得金剛搶走小儀？）係囉，我不知幾心痛，你諗下𠵱家金剛走得幾快，佢香港都唔返嚟，返去台灣，要有咁上下命硬先頂得住小儀。」

小儀笑言是《娛樂大家》的壓軸嘉賓。（梁碧玲攝）

早前森美與太太到日本旅遊，相愛24年，森美首次在社交網站分享與老婆合照，標題說：「搵到個靚女合照」，結果引來很大迴響，網民大讚好靚女！森美直言：「我都唔知咁大迴響，一向都想post同佢合照。有一個咁好嘅太太都想同大家分享一下，不過太太一向好低調，平時做節目佢都唔想我講咁多家事，但係嗰一日我話張相幾靚，不如post啦，佢話『你咪Post』，但之後佢後悔，有好多朋友send訊息嚟，又有好多人報道，佢就開始覺得煩，唔淮我再post，叫我以後都唔好，所以嗰一張就係唯一一張。」

森美老婆小時候已經是童星，比起他更早踏入娛樂圈，所以森美稱她是師姐。（梁碧玲攝）

是女生也喜歡別人讚美，讚美說話總不嫌多，但這些就不適用在森美太太身上，森美解釋：「唉，女人好難捉心理，身邊個個朋友都send訊息讚佢靚女，但佢聽聽下覺得其他人笑佢，開始有少少唔鍾意，呢個係佢性格嚟，我太熟佢，所以只此一次，唯有以後同醜女合照。」

這張就是森美與太太唯一公開的合照喇！只此一張。（IG@Sammy903）