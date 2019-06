【多圖】馬賽曬最新孕照肥胎唔肥人　腹中囡囡已逾39周隨時出世

現年31歲的馬賽於今年1月宣布與內地老公,在IG和微博上post了兩人的結婚證放閃曬幸福。屬奉子成婚雙喜臨門的她,現在個肚經已籮咁大,腹中BB逾39周了,預產期將至,真係隨時生得,她日前就透露了BB是女。作為一個靚靚準媽咪,當然是趁BB出世之前影返輯索爆孕照來留念啦。馬賽呢日就於IG post了幾張孕照同大家開心share,見她完全只肥胎不肥人。她留言表示:「感恩佛菩薩加持,孕期一切順遂 Mom is waiting for you, Camellia are you ready?」原來她已為BB女改了英文名喇。

馬賽之前都有post過孕照。(ig@sire731圖片)

呢輯係佢最新嘅孕照。(ig@sire731圖片)

