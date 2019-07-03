【港姐2019】江雨婷原是選美常客　奪全球客家妹形象使者大賽冠軍

《香港小姐2019》今日舉行第二輪面試，由第一輪的143位參賽佳麗，淘汰剩49位進入複試，其中一位有份入圍的江雨婷 (Cara) 原來是選美冠軍。 Cara現年25歲，於香港教育大學修讀碩士課程，除了參加今屆的香港小姐，她去年還參加了第七屆全球客家妹形象使者大賽，並勇奪冠軍。

Cara順利入圍次輪面試。

該比賽於有「世界客都」之稱的梅州市舉行，並於全球進行選拔，勝出的佳麗將成為傳播客家文化、客家精神的使者。據悉，冠軍會獲得獎金8萬元，亞軍獎金5萬元、季軍獎金3萬元，可謂相當吸引。還設有網絡最佳人氣獎、最具客家傳統美獎、最佳上鏡獎、最佳才智獎、最佳活力獎、最佳親和力獎和優秀獎等獎項。而進入全球總決賽的佳麗均有機會成為梅州市廣播電視台客家話節目主持人。

原來Cara非常熱衷於參加選美比賽，至今已經參加過多個不同的選美，經驗豐富。

Cara的獲獎經歷：



2016第七屆全球客家妹形象使者大賽 冠軍

2016屆從化旅遊小姐大賽總決賽 冠軍、最佳上鏡獎

2015世界旅遊模特大賽總決賽 最具人氣獎

2014世界旅遊模特大賽中國南方賽區 十佳模特

2014校園禮儀之星 冠軍

2013校園模特新星大賽 亞軍

Cara係第七屆全球客家妹形象使者大賽冠軍。(網上圖片)

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