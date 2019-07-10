【港姐2019】TVB無懼網民踩場　照搞港姐活動有警車戒備

《逃犯條例》爭議持續，最近不少網民因質疑無綫新聞報道偏頗，連日來計劃發動一系列行動，包括抵制TVB廣告商和包圍TVB抗議等等。TVB今日（10日）就無懼網民踩場搞事，繼續安排十五位候選佳麗到九龍灣首晤新聞界，而據知TVB助理總經理（非戲劇製作）余詠珊亦會到場。

未知是否受到事件影響，TVB前日（8日）宣布取消原定在APM舉辦《放榜前的一個晚上》活動！但今日仍繼續安排十五位候選佳麗首晤新聞界，網民亦發起到場「支持」港姐活動，而現場明顯戒備加強，除了每個門口都有保安外，場外亦警車戒備。

原定安排15位準港姐見傳媒！（葉志明攝）

15位準港姐見傳媒！（葉志明攝）

港姐活動場外有警車！（黃梓恒攝）

網民稱要人！（網上截圖）

而現場亦有多名戴口罩人士在活動場外，人數亦明顯增加，而高層余詠珊突然缺席活動！口罩人士接受《香港01》訪問時，稱：「我哋見到無綫新聞不停去扭曲新聞而不滿，所以想抵制TVB所有活動，無論係佢自家劇集的宣傳、商場show又或者佢哋舉辦嘅所有嘅活動，我哋都想去到現場表達我哋嘅不滿！（如果tvb冇回應，個行動會持續落去？）我相信絕對會，直到佢哋可以客觀、持平咁樣去報道新聞！（大慨號召咗幾多人嚟抗議？）眼見係2、30人，但喺網上做支援嘅都有唔少數！」

門口守衛深嚴！（黃梓恒攝）

原本得幾名！（黃梓恒攝）

人數開始增多！（黃梓恒攝）

點撃下圖睇現場情況！