姜皓文化身住家好男人：三項鐵人項目變放狗洗車買餸

姜皓文（黑仔）周四（11日）出席慈善單車賽記者會，這是他第二年參與這項活動：「太好玩喇，可以同班高手一齊踩單車。我自己本身都鍾意踩車嘅，會約啲朋友一齊出埠踩、去台灣、做下慈善活動，但真係落場比賽就比較少。」他又表示最難忘的是：「上次有班奧運金牌選手讓我、一齊話：『讓黑仔過先，黑仔衝啊！』佢地喺後面包住我，好開心，覺得自己好似受保護動物。」

姜皓文認為最近不知道是天氣、還是其他緣由，卻總是覺得疲累，所以減少了運動量。（葉志明攝）

由於姜皓文最近變懶了，所以三項鐵人項目亦隨之變了放狗、洗車、買餸，化身住家男：「雖然少啲，但平時都有嘅，而家就用放狗嘅名義偷懶。」姜皓文更擅長於烹飪：「我鍾意煮嘢食嘅，得閒就會同太太一齊煮。因為幾十年前我學師嗰陣，係要煮幾十人嘅飯畀班師兄弟食，所以嗰陣學識咗煮，又會同啲廚師朋友傾煮嘢食嘅經。」雖然自己有不少拿手菜，可是姜皓文仍大讚太太的廚藝比他精湛。

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姜皓文在電影方面甚是多產，他說：「其實好多導演都鍾意搵我演慘嘅角色，啲同事都會叫我喊包。」但原來不止在戲內，姜皓文連在現實都是個眼淺的人：「人大咗每睇一件事都有感覺，尤其是對啲小動物。我哋近來拍緊雀仔嘅戲，劇組準備咗幾隻雀仔，同動物拍戲我覺得唔係人辛苦，係個動物辛苦，佢係驚到不得了，唔知人類發生緊咩事，隔離又嘈又開槍，見到啲雀係咁辛苦去幫人類完成工作，但劇情需要又冇辦法，唯有大家都善待動物。」