【刀劍笑】漫畫家馮志明與名錶合作　推出經典角色手繪陀飛輪

香港漫畫《刀劍笑》今年踏入30周年紀念，向來積極宣揚香港文化的萬希泉創辦人沈慧林（William），特別邀請著名漫畫家馮志明合作，推出全球限量「刀劍笑30周年手繪陀飛輪」。馮志明於錶盤上親筆手繪《刀劍笑》三大主角横刀、名劍、笑三少頭像，更於日前舉行的「《刀劍笑》30周年經典再現」活動上，發佈此系列腕錶。William於活動上向馮志明送上畫上刀劍笑最受歡迎主角－橫刀的「刀劍笑30周年手繪陀飛輪」。而馮志明亦送上一幅由他親手繪畫的沈慧林肖像作回禮，令William喜出望外。

沈慧林邀請馮志明合作，推出刀劍笑30周年手繪陀飛輪。

從小愛看《男兒當入樽》和《龍珠》等日本漫畫的William表示：「萬希泉一向支持本地原創，對於推動動漫文化產業十分擁護。難得港漫一線漫畫家還堅持在勤奮耕耘，當然作出行動支持。」他透露早前在機緣巧合下認識馮志明，欣賞過馮志明去年的獲獎作品《大漠蒼狼》，對他標誌性的沙筆技巧極為讚賞，而且了解過馮志明經典作品《刀劍笑》在早年曾改編為電影，卡士強勁，剛好《刀劍笑》今年30周年紀念，於是展開了這個聯乘計劃，推出限量版手繪陀飛輪作周年紀念。

漫畫界「風塵三俠」中的馮志明（中）舉行簽名會，司徒劍僑（右）及栢廸（左）兩俠到場支持。

紙上繪畫難不倒馮志明，但在錶面繪畫，倒是給這位一線主筆製造挑戰。他稱：「在錶面上繪畫，因面積太小，在小面積要畫出立體感的頭像是第一次，雖然還不用出動放大鏡，但也很費眼力。」《刀劍笑》踏入30周年紀念，不同的紀念活動陸續展開，繼電影《魔幻刀劍笑》發布後，經典人物橫刀人像在灣仔香港動漫海濱樂園展出，與萬希泉合作推出的限量版陀飛輪及《刀劍笑》經典珍藏版亦正式發售。