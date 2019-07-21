梁靖琪貼婚前派對照　向姊妹示愛︰如果沒你們，我的人生會不一樣

現年36歲的梁靖琪（Toby）跟圈中好友鍾麗淇、湯盈盈、姚樂怡、周家蔚﹑佘詩曼和文頌嫻合稱「七姊妹」，她們的感情好是人所共知。上月Toby跟28歲的圈外男友施雋賢（Jon）結婚，Toby昨日在社交平台分享了一系列相信是好友在替她舉行的「Bridal Shower」的照片，一起陪伴著彼此過每一個重要的人生階段。

還欠周家蔚的「六姊妹」一起開party慶祝Toby做新娘子。（Instagram@tobyleungchingki）

Toby在IG上載了一大班好姊妹為她舉辦結婚派對的照片，當中以跟「七姊妹」的合照和感言讓人感動，雖然欠了周家蔚，但Toby也有在照片中標記她，只見姊妹們穿上甚是喜慶的紅色tee，準新娘就穿上了一件睡袍，頭戴新娘子的頭紗，Toby用英語留言對姊妹「示愛」︰「我很愛這群女生！如果沒你們，我的人生會不一樣」，更引用了法國作家Marcel Proust的一句名言︰「Let us be grateful to people who make us happy, they are the charming gardeners who make our souls blossom.（對於使我們高興的人，讓我們心懷感恩，他們是有魅力的植栽者，讓我們的靈魂綻放。）」

Toby結婚當天也有幾位「成員」做姊妹團。（Instagram@janetchowkawai）

朋友像沒有血緣的親人，是自己選擇的家人，總有一些事情，你不能跟家人說，而我們的身邊的確需要幾個能夠聊得來的朋輩，我們有著差不多的年紀，一起成長，一起變老，一起參與著彼此的人生，而最好的閏蜜，就是讓彼此成為更好的人。縱然大家越來越忙，或者各組家庭，但重要的時刻還是想對方能佔一席位。「七姊妹」在2年前曾經一同影一輯10週年寫真，「要靚一齊靚」，而每個「成員」的生日也有對方慶祝，在社交平台也有對方的一個專屬「七姊妹」tag，在Toby的婚禮，有鍾麗淇、湯盈盈和周家蔚做姊妹，一步一步，都有妳們陪著走。

2年前的一輯相，為她們留下別具意義的紀念。（Instagram@tobyleungchingki）

在2年前那輯「七姊妹」10週年的相裏頭，Toby曾寫道︰「十年過去，無論人生高低，伴著我一起走過，一起哭，一起笑，多少個寒冬，多少個暖夏也有你們在，多得你們不離不棄。有著你們的愛，我什麼也不怕，我相信有你們，我每天也活得快樂！無言感激！」相信就已經概括了她們之間的一切吧，將來的路也會有彼此的存在，就是最簡單但貼心的陪伴。

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