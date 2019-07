梁靖琪貼婚前派對照　向姊妹示愛︰如果沒你們，我的人生會不一樣

現年36歲的梁靖琪(Toby)跟圈中好友鍾麗淇、湯盈盈、姚樂怡、周家蔚﹑佘詩曼和文頌嫻合稱「七姊妹」,她們的感情好是人所共知。上月Toby跟28歲的圈外男友施雋賢(Jon)結婚,Toby昨日在社交平台分享了一系列相信是好友在替她舉行的「Bridal Shower」的照片,一起陪伴著彼此過每一個重要的人生階段。

還欠周家蔚的「六姊妹」一起開party慶祝Toby做新娘子。(Instagram@tobyleungchingki)

Toby在IG上載了一大班好姊妹為她舉辦結婚派對的照片,當中以跟「七姊妹」的合照和感言讓人感動,雖然欠了周家蔚,但Toby也有在照片中標記她,只見姊妹們穿上甚是喜慶的紅色tee,準新娘就穿上了一件睡袍,頭戴新娘子的頭紗,Toby用英語留言對姊妹「示愛」︰「我很愛這群女生!如果沒你們,我的人生會不一樣」,更引用了法國作家Marcel Proust的一句名言︰「Let us be grateful to people who make us happy, they are the charming gardeners who make our souls blossom.(對於使我們高興的人,讓我們心懷感恩,他們是有魅力的植栽者,讓我們的靈魂綻放。)」

Toby結婚當天也有幾位「成員」做姊妹團。(Instagram@janetchowkawai)

朋友像沒有血緣的親人,是自己選擇的家人,總有一些事情,你不能跟家人說,而我們的身邊的確需要幾個能夠聊得來的朋輩,我們有著差不多的年紀,一起成長,一起變老,一起參與著彼此的人生,而最好的閏蜜,就是讓彼此成為更好的人。縱然大家越來越忙,或者各組家庭,但重要的時刻還是想對方能佔一席位。「七姊妹」在2年前曾經一同影一輯10週年寫真,「要靚一齊靚」,而每個「成員」的生日也有對方慶祝,在社交平台也有對方的一個專屬「七姊妹」tag,在Toby的婚禮,有鍾麗淇、湯盈盈和周家蔚做姊妹,一步一步,都有妳們陪著走。

2年前的一輯相,為她們留下別具意義的紀念。(Instagram@tobyleungchingki)

在2年前那輯「七姊妹」10週年的相裏頭,Toby曾寫道︰「十年過去,無論人生高低,伴著我一起走過,一起哭,一起笑,多少個寒冬,多少個暖夏也有你們在,多得你們不離不棄。有著你們的愛,我什麼也不怕,我相信有你們,我每天也活得快樂!無言感激!」相信就已經概括了她們之間的一切吧,將來的路也會有彼此的存在,就是最簡單但貼心的陪伴。

