澳門小姐強勢回歸　26歲佳麗IG炫富買豪宅唔使供

停辦十年嘅澳門小姐今年強勢回歸，講素質的話，感覺上都參差不齊。12位已進入決賽嘅佳麗雖然大部份都報稱係學生，但由IG所見，眾人日常生活除咗旅行，都係旅行。

26歲嘅李嘉儀係一眾佳麗中年紀最大一位。（kayiilei@ig圖片)

不過如果講富貴的話，相信一定係7號佳麗嘅李嘉儀（Kayii)莫屬，現年26歲嘅佢報稱係業務人員，Hermès、 LV、CHANEL等名牌袋總有一個喺手上，而去年底，佢更以一炮過形式買入位於澳門路環島嘅金峰．名匯，由地產網站所見，金峰．名匯入場費至少都要7百萬，喺IG上載收款確認書嘅佢，發文表示：「一直以來沒讓自己停下腳步，工作⋯工作⋯和工作⋯⋯」並加上「送給自己遲到的生日禮物」hashtag，26歲就可以送一份厚禮俾自己，絕對係高端人口。

但同樣係最富貴一位，去年入手位於澳門路環島嘅金峰．名匯。（kayiilei@ig圖片)

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今屆澳門小姐無論係泳裝定海報設計都停留咗喺10年前。

9號黃蓉職業報稱係學生，22歲嘅佢喺IG以「Traveller、Model」介紹自己，由其IG所見，絕大部份時間都係旅行同旅行。(dinelle.226@IG圖片)

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