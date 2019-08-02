【專訪】林欣彤豁達面對小三稱號：大家信或者唔信已經無所謂

入行將近年十年，林欣彤先後經歷兩次失聲，去年更因而令演唱會「流產」，連佢都覺得自己好唔爭氣。 歌唱事業唔平坦，連感情生活亦波折重重，近年更被稱為「最強小三」。但林欣彤卻十分淡定：「唔會覺得會抹殺左我啲咩，所以唔會怯。」

加盟華納，林欣彤不擔心被拿作與衛蘭比較。「有比較係好，如果一式一樣就無必要存在。」（梁碧玲攝）

出道至今，林欣彤雖然盡量低調處理感情事，但無奈一次比一次「高調」，初戀與男友離離合合，最後更無法忍受家暴而提出分手、出道後不堪工作壓力而抑鬱，獲羅孝勇悉心照顧，後傳因搭上陳家樂而分手，陳家樂女友曾在網上力數林欣彤不是、去年被指介入天堂鳥成員Tyrese與前華姐冠軍余思霆的戀情，換來「小三」的稱號，感情事比歌唱事業更為精彩……「初初係會有啲嬲，因為唔係真，後來只係會睇張相影得靚唔靚，大家信或者唔信好似已經無咩所謂。」真係可以咁豁達？林欣彤表示對自己充滿信心，甚至認為朋友或歌迷都知道所謂的「緋聞」只是茶餘飯後的話題。「我知道自己唔係報道上所講，亦唔覺得會抹殺左我啲咩，所以唔會怯。」

被指搭上天堂鳥成員Tyrese而得到「小三」之稱，林欣彤表示已經唔會嬲，並認為「good news bad news都係good news」(資料圖片)

林欣彤去年與王祖藍公司完約後，轉投華納唱片，結束了3年的獨立歌手身份，是好是壞？「做半獨立歌手好難，其實祖藍好錫我亦都好盡力幫我，不過喺唱歌事業上好難再做到嘢，因為始終唔係唱片公司。」難道當初與祖藍合作時，沒有想過會遇上這種狀況嗎？既然想做的是獨立歌手，為什麼要與王祖藍合作呢？反正已過去，都不重要了。林欣彤感謝過去3年王祖藍為她爭取了不少工作機會，例如是《我和青天有個秘密》音樂劇、劇集《老表，畢業喇！》，但本著只想做歌手的心態，所以在許廷鏗這位紅娘介紹下，轉投了華納唱片，「呢3年我都覺得OK，出咗三部曲，又做咗舞台劇，亦更知道自己喺舞台上嘅可能性，拍劇係會多啲人接觸到自己，但我始終最想做歌手，同埋自己都想喺唔同階段有唔同團隊，所以有唱片公司back up係適合啲。」

王祖藍旗下藝人多以拍劇、綜藝為主，林欣彤要做歌手，又真係幾唔適合。（IG圖片)

加盟華納，與許廷鏗關係更為密切，林欣彤說2012年失聲後準備復出時，是許廷鏗誠邀她一齊出席大台的頒獎禮；去年失聲後，首次復出，就是在許廷鏗的演唱會。「我好感激呢個人，真係好似星星咁照住我，見到佢進步，就好似自己都會有力量一樣。今次做佢演唱會嘉賓，個台升上嚟嗰陣，全場歡呼聲令我覺得幾辛苦都值得，換來大家更期待。」一次一次失聲，林欣彤指出是因壓力所致，儘管不時提醒自己要放鬆一點，奈何當獨立歌手樣樣都靠自己。「而家係識唔好捉得太緊，同埋真係唔得就要停一停，亦明白接受唔代表認輸，過程係好難捱，但當你捱過咗望返轉頭，就會覺得其實都唔係好難。」

Wardrobe：initialfashion

Makeup：Cyrus Lee

Hair：Ritz Lam @ Hair Corner(Central)

喺許廷鏗演唱會上復出，林欣彤坦言出台一刻非常緊張，但亦感謝許廷鏗每次喺佢有困難時都出手相助。(資料圖片)