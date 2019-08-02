樂基兒囝囝Hunter出世100日　眼仔碌碌似足媽咪

樂基兒（Gaile）曾與黎明有一段4年的婚姻，離婚後她於2017年與從事有機食品生意的Ian再婚，今年4月誕下囝囝Hunter。產後專心凑B的她，昨日（1日）在IG Post了一張囝囝的可愛相，慶祝Hunter出世100日！

樂基兒（Gaile）今年4月誕下囝囝Hunter。（IG@gaileofficial）

Gaile大住肚都Keep住做瑜伽。（IG@gaileofficial）

Gaile今年4月底平安誕下囝囝Hunter，轉眼間Hunter已經100日大，她在IG分享了囝囝的百日照，身穿西裝仔的Hunter，頭髮濃密，眼仔碌碌十分可愛，濃眉大眼似足媽咪，相當靚仔。Gaile留言：「Happy 100th day！」雖然只是短短一句話，但都可見Gaile難掩興奮心情！

Hunter出世100日喇！（IG@gaileofficial）

Cute爆！（IG@gaileofficial）

樂基兒在2015年於峇里島認識老公Ian，兩人同樣熱愛運動、喜歡下廚，一認識就一拍即合，很快就相戀並結婚。如今兩人囝囝Hunter出世滿100日，不少好友及粉絲都紛紛送上祝福。

Gaile同老公一拍即合，在2017年結婚。（IG@gaileofficial）

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