4首無綫劇集歌勁應景　Beyond《無悔這一生》歌詞劃時代

時代動盪，歌曲更加有它的作用，雖然無綫劇很多人覺得膠劇，但其實有不少劇集主題曲或插曲，好配合時代氣氛，雖然現在無綫劇主題曲，不論曲風及歌詞都偏向洗腦易記，但仍有不少令人一聽「起雞皮」，即刻成個人精神哂，嚴選五首給大家，應該有一首適合大家。

《天與地》2011年作品，到現在都是網友心目中神劇之一。（《天與地》劇照）

說到神劇一定提及2011年的《天與地》，除了劇情有別於一般無綫劇外，最重要是兩首歌，分別是主題曲及插曲，當中插曲《年少無知》更成為永恆經典，歌詞完全食正而家時代背景，年青人有理想，想發聲及抗爭的，一定有共鳴，２０１２年由學民思潮、民間反對國民教育科大聯盟等主辦的「埋單計數，撤回課程，佔領政總」行動中有12萬人（警方表示有36000人）參與。劇集《天與地》中飾演少年「鼓佬」的羅鈞滿及少年「黑仔」的楊潮凱當晚出席支持，並帶領全場12萬人高唱《年少無知》。

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+ 8 + 7 + 6

剛播完的《白色強人》主題曲歌詞亦相當有正能量。（《白色強人》圖片）

《白色強人》相信今年好大機會成為〈最佳劇集〉，除了是一套非一般的醫療劇外，主題曲《選擇善良》亦不能忽視，可能因為主唱的是鄭俊弘少了一點聲勢，不過細看歌詞，嗒落有味。特別是這幾句「無憾挺起雙肩 未怕承受風險 即使有權一手變天 都知我仍可選擇良善」

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+ 7 + 6 + 5

８９年播放的《香港雲起時》雖然只得5集，但現在重看相當有前衞。

六四事件相信對香港人有很深的意義，現在日日社會都有事發生，無綫藝員都不敢發聲，反而當年就大膽得多，竟然在發生六四後，監製徐正康開了套《香港雲起時》，雖然只得５集，但提材相當大膽，講兩位男主角對六四後去留的決定，這套劇在大陸是禁播的，而主題曲就找來Beyond幫手，《無悔這一生》相信是不少Beyond迷其中一首至愛。

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《巨輪》歌詞由林若寧操刀，所以相當令網友有共鳴。

要數最有共鳴的劇集歌，一定是２０１３年《巨輪》主題曲，這首歌由林若寧填寫，歌詞相當應景，不少網友都讚這首主題曲「好神」，就知歌詞同璇律非常配合。