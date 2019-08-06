【臥底旅行團2.0】孖李尚正扮鬼扮馬　妹頭最難忘1蚊洗腦團

香港開電視節目《臥底旅行團2.0》，由周星馳「愛將」李尚正夥拍盧頌恩（妹頭）扮鬼扮馬，裝扮成普通「團友」參加平價旅行團，不過節目重點當然不是介紹旅遊名勝，而是發掘跟團過程中的騎呢趣事，要幾荒誕有荒誕，為觀眾帶來無限笑點及共鳴，難怪節目自播映以來，贏盡口碑！

其實 《臥底旅行團》系列自2014年首播，已令觀眾拍爛手掌，其後播出的《Cheap Cheap臥底旅行團》、《High High臥底旅行團》亦獲不少讚賞。來到今次的《臥底旅行團2.0》，李尚正與妹頭會化身林子祥、林亞珍造型，亦會打扮成卡通人物白雪公主及《冰雪奇緣》的Elsa，單是造型已十分鬼馬。妹頭表示：「因為《臥底旅行團》已拍攝了很多輯，我哋『臥底』身份被揭穿咗，好多團友都認得出我哋，唯有打扮不同造型上陣，延續『臥底』身份。

李尚正的Elsa造型非常搞笑。（香港開電視《臥底旅行團2.0》花絮相）

李尚正與妹頭於《臥底旅行團2.0》除了參加短線大陸團之外，也參加了五日三夜平價緬甸團，由深圳夜機出發，妹頭表示今次荒誕之處，是每次在景點遊覽只逗留短短20分鐘，相反每到購物店就逗留兩個鐘，而問到自拍攝以來最深刻的「旅程」，妹頭指：「印象最深刻當然是1蚊團，畀1蚊團費，另外導遊費每日都係60蚊，仲送行李箱、吸塵機，不過原來跟呢啲團好辛苦，每日洗腦式帶你上堂、購物，好悶，差唔多每日都要上5堂，名符其實用時間換取禮物。」