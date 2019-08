【多圖】陳茵媺曬16歲青純少女look談夢想成真　網民讚係天然美女

索爆人妻兼靚媽陳陳茵媺 (Aimee) 雖然今年已經38歲,又生了三個小朋友,不過她一直都keep得好好,無論是樣貌和身材,都跟她於2006年贏得香港小姐冠軍的時候差不多,是圈中的凍齡女神之一。即使她已減少了幕前的演出,將大部分時間都用來照顧家庭,她依然時刻keep住最佳狀態。她又會不時更新IG同大家分享一下她的生活近況。

Aimee真係keep得好好。(ig@aimeechan_official圖片)

呢日Aimee就post了一張她少女時代的舊相,相中的她只有16歲,絕對是青春無敵,當時仍是高中生的她還散發出極清純的氣質。Aimee留言表示:「What will you tell your 16 year old self if you went back and saw her? I will choose to say, don't worry ... Your dream does come true but now you got kids, you just need to work a little harder to push it to the next level.」講出了自己已經夢想成真,而為了三個小朋友,她要更加努力地提升到另一層次。粉絲同網民都留言大讚她現在個樣同以前根本無變過,彷如食了防腐劑似的,又讚她是天然美女。

佢16歲時個樣好清純。(ig@aimeechan_official圖片)

