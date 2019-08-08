唐貝詩400粒牛丸大挑戰減肥法　七日瘦六磅腰圍減兩寸

唐貝詩（Lydia）日前開始了一連七日的低碳飲食減肥法，每日三餐只吃牛丸和蔬菜，再配合適當運動，成功由118磅減至112磅，腰圍足足減了兩吋，她表示：「成績理想，今次挑戰成功，自信心翻晒嚟﹗」

Lydia一星期只食牛丸同蔬菜。

Lydia於10月將會演出舞台劇，為了有更佳狀態，近日她積極減肥。她說：「之前去旅行忍唔住食多了，我係個易肥嘅人，食多了或者減少咗運動就會長肉。」於是她的健身教練便幫她設計了一個七日的低碳減肥療程，肉類可多吃。Lydia找來肉丸老闆朋友贊助她七天的牛丸，進行了這個《400粒牛丸大挑戰》的七天減肥計劃。

佢一星期只食牛丸同蔬菜。

Lydia笑言：「其實係七日最多食400粒，唔可以食其他肉類。」她還設計了七日三餐不同的牛丸菜單，例如牛丸蒸水蛋、牛丸薄餅、牛丸肉醬青瓜等，每天不同口味。七天期間，她配合運動，針對修腰、臀部和手臂的練訓。經過七天，她成功減磅又減了尺寸，亦減少了水腫情況。她相當滿意地表示：「今次挑戰其實想帶出一個概念，減肥唔一定要捱餓，大魚大肉都可以達到瘦身效果。我之後都盡量會跟從這種低碳飲食法，減肥係每個女人嘅天職。」

全身運動。

點擊下圖逐格睇Lydia減肥過程：