謝婷婷B女生父身份終於曝光？　「神秘男友」家境非常富裕

現年36歲的謝婷婷今年6月突然在IG宣布已經秘密產女100日，由於她沒有公開BB父親的身份，惹來外界諸多猜測，更有指B女爸爸極有可能是曾與她傳緋聞的荷里活影星「鷹眼」謝洛美維拿（Jeremy Renner）。不過之後又有報道指BB爸爸其實另有其人，男方是婷婷在溫哥華讀書時期已經認識的朋友，近年兩人才開始拍拖，男方家境不俗，但消息始終未經證實。昨日（8日）婷婷在IG Stories更新動態，就被眼利的網民發現疑似BB爸爸曝光！

謝婷婷今年6月突然在IG宣布已經秘密產女100日，但BB爸爸身份成謎。（IG@jennifertsetingting）

婷婷去年8月的相中，以手袋遮肚，相信當時已經懷孕。（IG@jennifertsetingting）

婷婷在IG Stories Post了一碟餸，並寫道：「DELICIOUS（好味），HOMEGROWN（自家種植）by@marqbloq」，而這位IG帳戶名為marqbloq的男士，簡介上顯示全名是Mark Block，頭像是一隻狗仔，帳號設為私密，但就可見婷婷有關注。而頁面上有一條懷疑是Mark公司的主頁鏈接，從網站介紹來看，公司全名為「B&B Bearing and Electric Motor Ltd.」，位於加拿大卑詩省，在1970年成立，主營業務是銷售及維修電動摩打，屬於100%加拿大家族企業，規模不小。

婷婷在IG Stories的這張相，出現一位@marqbloq的帳戶。（IG@jennifertsetingting截圖）

Mark的帳號設為私密。（IG@marqbloq）

據Linkedin網站資料顯示，Mark的頭像照片是一張黑白照，他戴着墨镜和Cap帽，年齡約40歲，與婷婷年紀相若。由2003年開始就在家族企業工作，至今已經16年，在公司任職總裁，看來家境不錯。此外，從Mark的教育背景來看，他一直在加拿大讀書，而婷婷亦畢業於加拿大溫哥華不列顛哥倫比亞大學，兩人背景及學歷相似，很有可能早已認識。

據Linkedin網站資料顯示，Mark的頭像照片是一張黑白照，他戴着墨镜和Cap帽，年齡約40歲。（Linkedin）

雖然未知這位Mark Block是否就是B女爸爸，但就資料顯示，Mark與婷婷年紀相若，外形亦算合襯，而且婷婷也有在IG與對方互動，看來兩人關係匪淺。

Mark任職公司總裁，看來家境不錯。（Linkedin截圖）

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