【開心速遞】姜麗文搵工人姐姐教路演外傭　「自己睇返都好笑！」

姜麗文一人分飾兩角。

《愛‧回家之開心速遞》不時都會搵「外援」客串，昨晚（12日)一集嘅 「傭」入熊家由於熊樹根不慎受傷，令眾人萌生請工人姐姐嘅念頭，又咁啱高小姐（甄詠珊）嘅工人姐姐Liza話佢孖生妹妹Meli非常了得，於是就係咁Meli成功融入家中。而最正嘅係Meli同Liza都係由姜麗文所飾演，其菲式廣東話，以及喺熊家家中鬧出嘅笑話：熨燶裙、將波鞋放入洗衣機等行為，令唔少網民都十分有親切感，並希望Meli可以長駐《開心速遞》。

啲菲式英文真係好正。

姜麗文接受訪問時透露由於屋企無工人姐姐，所以全靠嫲嫲以前嘅工人姐姐。「哈，我特登去埋佢生日會，所以連佢啲姐妹都一齊教我啲口音，因為都想尊重返佢哋文化，佢哋話最緊要好笑就得。姐姐有睇尋晚嗰集，佢話好proud、話我演得好好，自己都好開心，因為佢真係幫我做足功課。」問到會否想繼續《開心速遞》，姜麗文笑言Meli呢個角色太特別，認為一集就夠。「如果之後有機會，想試下用唔同身份出現，扮下日本妹、西班牙妹都得架。今次好感恩網友咁鍾意Meli，亦多謝劇組比呢個機會我。」其實姜麗文喺2017年時已經做咗TVB親生女，不過作品就一直唔算多，但她指自己第一套擔正嘅《街坊財爺》將於9月出街。「其實除咗唱歌創作之外，任何一個工作機會都唔想放過。」

佢話係因為有成班軍師教路，工人姐姐睇完之後即時讚好並表示感到驕傲。