疑似「聖安娜妹妹」警媽發表涼薄言論　網民聲討ViuTV停止合作

香港特區政府月前擬修訂逃犯條例而惹起大批市民的不滿，引發了連串的反修例行動，包括大型的遊行、示威和抗議等，多區爆發警民衝突。而日前有網民發起聲討行動，要求ViuTV停止與兩位小朋友Charlotte及Kayden的合作，事緣一位疑似是他們媽媽的現任警務人員Erika Kwok，就近日的警民衝突在網上發表涼薄言論，引起公憤。

Charlotte（曾綽嶢）及Kayden（曾希聞）是兩兄妹。（網上圖片）

8月11日全港多處爆發衝突，警方使用催淚彈、布袋彈、橡膠子彈、胡椒彈等驅散人群，衝突中多人受傷。其中一名女子疑被布袋彈所傷，右眼球爆裂，中彈的傷口附近多處骨碎，事件引起社會關注。有網民發現一名名為Erika Kwok在網上留言：「聽講話右眼球爆咗，以後唔使戴口罩，改帶（戴）眼罩。」被指言論涼薄令人心寒，有網民更指該名人士正是童星「聖安娜妹妹」Charlotte（曾綽嶢）及Kayden（曾希聞）的警察媽媽。而Charlotte及Kayden曾參演ViuTV《詭探前傳》的演出，不少網民在ViuTV的Facebook留言，要求ViuTV停止與兩位小朋友的一切合作。

有網民發現一名名為Erika Kwok在網上留言：「聽講話右眼球爆咗，以後唔使戴口罩，改帶（戴）眼罩。」被指言論涼薄令人心寒，有網民更指該名人士正是童星「聖安娜妹妹」Charlotte（曾綽嶢）及Kayden（曾希聞）的警察媽媽。（Facebook截圖）

網民指Erika Kwok就是兩位小朋友的媽媽，言論出位，引起公憤。（Facebook圖片）

這名被懷疑是Charlotte及Kayden媽媽的Erika Kwok，有網民指她是現任警務人員，網民認為Erika Kwok發表對811傷者的言論有幸災樂禍之嫌，不少網民不斷在ViuTV的Facebook「洗版」，而ViuTV亦即時出Post澄清：「『Fact checked』兩位小朋友並沒有參與《全民造星II》。」不過其實兩位小朋友的確沒有參與《全民造型II》，但就有參演ViuTV劇集《詭探前傳》。對於會否終止與兩位小朋友的合作，《香港01》曾向ViuTV查詢，但至截稿前未有回覆。

兩位小朋友曾參演ViuTV劇集《詭探前傳》。（網上圖片）

不少網民在ViuTV的Facebook留言，要求ViuTV停止與兩位小朋友的一切合作，而ViuTV亦即時出Post澄清。（Facebook截圖）

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現年8歲的Charlotte與現年10歲的哥哥Kayden曾參與拍攝雜誌封面、時裝、劇集、電影、廣告等，2016年Charlotte與林嘉欣合作拍攝聖安娜餅屋的廣告，她在片中精靈活潑的演出深受歡迎，更被稱為「聖安娜妹妹」。而兩位小朋友的Facebook Page現時疑似已經Delete，似乎是擔心被網民「攻擊」。

（影片截圖）