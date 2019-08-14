許廷鏗微博留言抒情感被網民鬧爆　吳若希：佢出發點係想大家平安

香港就《逃犯條例》修訂案引起爭議，近日本港多處有大規模示威活動，警民爆發激烈衝突，警方向示威人士發放催淚煙驅散，多名持槍速龍小隊追捕示威者，並近距離向逃走中示威人士開槍，有女示威者疑被布袋彈擊爆眼球，受傷倒地送院急救。歌手許廷鏗日前有感而發在微博發文留言：「小時候認知「正確」的定義

由細到大的價值觀，一直以來看到「人性」的定位 ，好像一下子全都推翻了。最近發生好多好多事，會很沮喪 會很無奈，越有能力的就應該越懂得解決與處理問題，掌握權力的就更加要懂得負責與承擔事情 ​​​。」

Jinny認為好友許廷鏗在微博留言捨發情感，表示沒有問題。（陳志嵐攝）

昨晚（13/6）吳若希（Jinny)出席無綫節目《娛樂大家》進行錄影拍攝工作時，提到好友許廷鏗在微博有感而發地抒發情感時，被一眾網民唾罵，亦有網民表支持。Jinny直言：「其實做藝人真係有一個身份俾人綁住，喺我嘅角度任何一啲嘅攻擊都冇意思，其實藝人都需要有一個平台發聲，我相信鏗鏗嘅出發點係希望大家生活都開開心心平安，大家千其唔好假定佢、有一啲立場，我覺得宜家嘅風氣唔係咁好，變得好有批判性，好似所有嘢都變得有立場，我都覺得近期都唔知點樣，你Post嘢又俾人鬧，唔Post又俾人鬧，社會變得好撕裂，咁所以希望大家可以過返正常生活。」