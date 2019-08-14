【出路】李雨陽離巢無綫愈撈愈掂　4年拍60套微電影紅到上杭州

前無綫藝人李雨陽自2012年後，就因不受重用，收入低到「冇錢開飯」而選擇離巢，與TVB結束9年賓主關係，後轉投香港電視至15年約滿。雖然他已鮮少出現在香港電視螢幕上，但原來近年北上發展的他其實是「越撈越掂」，紅到上杭洲。

李雨陽表示除演藝事業外，亦忙於打理妻子在觀塘開設的小食店生意。（葉志明攝）

他接《香港01》訪問時自言，由2015年開始已經開始接拍微電影：「早幾年就多嘅，不過大家都知政策上（嘅事），今年就靜返啲。15年到今年都開過工嘅，我諗都不下5，60套（微電影），但唔係套套都主角嘅。（算拍得多？）呢個工作量我唔知算唔多，不過在我來講係OK嘅。做演員嚟講，最緊要都係搵到啖飯食。」

李雨陽表示15年至18年間，自己密密做就已經參與拍攝了5，60套微電影。（葉志明攝）

4年60套作品，豈不是很多人認識？他謙虛的說：「微電影嘅影響力，又未至於係央視播一套電視劇，或者院線出一套電影咁大。不過我做演員都唔係求出名或者上位，我都係當係一個事業或者自己對演技上面嘅要求同進步，所以每一個作品出嚟我都想對得住老闆、導演、對得住自己同埋觀眾。」

在微電影《出路》中，李雨陽飾演跨性別人士（蔡淇俊飾）的哥哥。（葉志明攝）

北上工作時，會否多了觀眾認識？他笑言：「都有試過，不過主要係集中係廣東省。我試過去過杭州都有人認得我，嗰時我係去唱K，佢認得我仲叫得出我個名，然後就唔使我排隊。我都好愕然，冇諗過杭州都有認得我。哈哈，唔係話我特登想打尖，但係我最後都接受咗佢好意。」

李雨陽笑言在杭州唱K時也有人認識他，更因此而獲得優待。（葉志明攝）

現時工作機會比以前多，收入也較理想？他回答說：「機會係豐富咗嘅。（多咗幾多？）冇得咁樣去比較。我之前都講過，選擇跳槽都會揀一間好啲嘅公司，你都唔會揀一間待遇差過之前嘅公司跳槽。人係想進步，係求越嚟越好嘅，只可以咁講。」