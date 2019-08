1986年度香港小姐亞軍、現年51歲的吳婉芳一向作風低調,甚少出席公開活動,不過每次現身都會成為焦點,皆因她多年來無論樣貌還是和身材都Keep得好好,是圈中出名的凍齡美女。今日(15日)公關鄭紹康在IG Post了幾張與吳婉芳的合照,相中所見吳婉芳依然保養得宜,氣質出眾!

現年51歲的吳婉芳靚足咁多年。(資料圖片)

吳婉芳與3名仔女十足四姊弟妹咁樣。(ig@lynuswoo_fitness圖片)

鄭紹康相約吳婉芳飯聚,他寫道:「How are you May? You are the flawless and timeless beauty!(你是完美無瑕的永恆之美!)」雖然吳婉芳已經年過50,但身穿白色衫的她,面上零皺紋,歲月似乎未有在她身上留下痕跡,依然好靚好有氣質!

