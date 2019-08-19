Gary Chung無懼被割席　微博呼籲罷買「黑心品牌」

Gary Chung近日多番言論激嬲網民。

今早佢在微博直斥有黑心品牌講一套做一套，並呼籲內地網民擺買，不過佢之後好快就已經刪po。

星級化妝師Gary Chung連日來在社交平台揶揄示威者係「曱甴」、「嗱喳嘢」、「傻仔」，而因激嬲網民，並發起呼籲與Gary Chung合作嘅品牌終止合作。Harvey Nichols HK昨晚在FB專頁發表聲明：「就近日化妝師Gary Chung發表引起公眾不滿的言論，本公司就該等言論深表失望，更澄清本公司由本年度6月1日起已與Gary Chung沒有任何合作關係，特此聲明。」而去年曾搵Gary做代言人嘅美容中心Cosmopro美莊園亦在FB發文表示:「感謝客戶對公司代言人的關注，本公司在年初與任何代言人的合約已到期完結，目前正物色新代言人，故任何個別人士的言論均與本公司無關」。

Gary繼續喺fb表明自己嘅立場。

接連有品牌割席，Gary Chung雖然未有正面回應，但就在其fb發表指自己入行多年，基本上冇乜化妝品牌未合作過，而不少更因而成為好友。「琴晚仲有好幾位whatsapp同我講話支持我反攬炒嘅帖文。好可惜零售業呢兩個月大受打擊，大家都知係乜嘢原因，尤其經過機場騷擾甚至虐打遊客事件，全球都驚咗嚟香港。要救救香港，我全力支持法治，然而好多商戶都怕咗麻煩，唔敢發聲。但係大家睇真 D，香港其實仲有好多唔怕惡勢力，敢企出嚟講良心話嘅人。只要大家齊心，一定可以驅走黑喑！＃反攬炒 ＃反暴力 ＃支持法治 ＃購物天堂 ＃沿途有您」似乎完全唔擔心自己嘅言論而影響生計。

去年起用Gary Chung做代言人嘅美容中心，日前發聲明表示同Gary嘅合約已到期完結。

而今早，Gary Chung在微博發文表示有網民強迫品牌終止同佢嘅合作，雖然大部份品牌均未有理會，但仍有部份對他發出抵制，Gary Chung直斥那些「黑心亂港品牌」一面賺中國人的錢，一面在背後支持暴動，所以呼籲內地同胞一齊抵制品牌，「是中國人的就一定不要賣！他們笑著賺中國人的錢，背後就是支持暴動的黑心人」。之不過，Gary Chung呢一番言論，轉頭就已經消失不見。

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Gary Chung對自己外表、行頭非常有要求。