何廣沛孖朱晨麗遊曼谷慶生已知足：我唔會奢求咁多

張彥博周三（21日）舉行More演員會的記者會，《跳躍》F4的一眾好兄弟羅天宇、何廣沛、郭子豪亦有前來撐場，問到演唱會時會否有特別演出，何廣沛說：「暫時就買飛支持最實際嘅，今次就係金錢上支持佢。話說有一次我生日大家就約咗唱K，郭子豪就話要買十張飛，我又口快快話買廿張，廿張應該唔係好貴姐！」轉頭他看的佈景版上票價分為$580和$380兩種，他驚訝地說：「原來演唱會飛都幾貴！我諗都要R返個友情價先得！」說到擔任嘉賓，何廣沛就說要視乎公司安排：「上次係個好好嘅回憶，希望有機會可以再同《跳躍》F4一齊玩。」

何廣沛希望與《跳躍》F4再有合作舞台。（陳順禎攝）

何廣沛本月初剛度過31歲生日，問到如何慶祝，他說：「同咗好多朋友食飯，亦都同班朋友去咗曼谷旅行，開心嘅；但返咗之後都繼續要開工，我會慢慢搵埋其他朋友屈佢哋請我食飯。」緋聞女友朱晨麗亦一同前往曼谷旅行，何廣沛就聲稱那個是八月慶生的旅行團：「好大班人、十幾個、亦都有小朋友，玩得好開心嘅，但主要都係十幾個大人帶住兩個小朋友，都係個幾好嘅回憶，喺好舒服嘅天氣下度過咗好好嘅生日Party。」問到二人會否另外慶祝，他說：「仲要再慶祝？咁我太貪心喇！我唔會奢求咁多，我份人好知足。（二人的發展空間？）不嬲都好好，互相對大家Very Nice，大家對大家嘅評語都Very Good！」