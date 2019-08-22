【後生仔傾吓偈】馮盈盈刪男友IG：唔想見到任何女人相喺佢電話

FYY分享佢對寶寶有幾控制狂，當中包括刪除對方嘅IG户口、FB朋友只可以係親戚或者40歲以上嘅已婚同事……

最新一集《後生仔傾吓偈》以「控制狂」為題，節目中，為測試一眾後生仔到底係未控制狂，6號提出以下5點：要求另一半時刻報到、經常挑剔對方、要求對方為自己改變、威脅另一半、多疑／容易妒忌。馮盈盈符合以上4項條件，唯一唔中嘅係「要求另一半時刻報到」，理由係「我理得佢，成日報到好煩。」。



Bella聽到嘖嘖稱奇，仲好似好想試。

之後，有後生仔認為要求對方刪除社交平台上嘅異性朋友呢個舉動，已屬於嚴重控制狂地步。但馮盈盈就認為好正常，並理直氣壯咁話：「唔係異性，係成個account鏟咗去，咁我咪唔會見到任何女人嘅相喺佢電話出現。」身為嘉賓嘅林穎彤(Bella)聽罷即時流露出既羨慕又佩服嘅眼神，並表示：「我都好想，但做唔出，你唔會覺得太過份？」馮盈盈解釋：「佢facebook可以有親戚、同事，但一定要年過40、已婚、有子女。」

寶寶到底幾時先會亮相《後生仔傾吓偈》?(視覺中國)

見到一眾後生仔O晒咀，FYY仲反問大家:「有咩問題?」佢繼續反駁一眾後生仔，指寶寶唔會因而感到不快，並強調：「情感、主觀嘅嘢，會隨時間變化。而家唔開心，聽日請佢食個炒飯就會開心返，我寶寶好鍾意食炒飯。呢啲朋友刪除咗就係刪除咗，仲要block埋佢號碼，咁就永遠都搵唔返。」FYY呢一招其實都幾毒，但正所謂你情我願，加上又有「炒飯」食，難怪寶寶心甘情願無朋友……最後FYY仲話「彌補多佢幾次就無事，果啲虛無嘅小學同學，同你日日喺面前請佢食西炒飯，佢會開心架啦，會沖淡。」