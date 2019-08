現年27歲的無綫藝人鍾晴(Karlie)平時最喜歡游水和滑水等水上活動,不過早前她就到了現在正是冬天的澳洲玩,不可以享受陽光與海灘,所以一返香港就立即在IG貼上泳裝補數。

Karlie穿上一條頭泳衣,擺出誘人甫士。(Instagram@karliechung)

之前Karlie到澳洲玩,雖然當地正值冬天,不過愛好運動的她選擇了去滑雪,看來玩得非常開心,在IG的動態透露自己已經回港,但非常掛住澳洲。昨日(25日)Karlie就在IG貼了一張泳裝相,可能是之前到關島旅行影的舊相?她又突然感性留言寫上一個名言︰「Being single does not mean no one wants you. It just means that God is busy writing your love story.(單身並不代表沒有人喜歡你,只是上帝在忙於寫你的愛情故事)」看來是暗示自己是單身?不過有網民就不太相信,留言寫︰「你點可能single。」看來詳情要問返Karlie本人喇!

點擊下圖睇吓更多Karlie嘅靚相︰