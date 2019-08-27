張雨綺男友疑因融入家中　惹前夫袁巴元不滿被暗指吃軟飯

內地女星張雨綺去年與富商袁巴元離婚，據悉女方曾持刀劃傷對方，事後二人藕斷絲連，曾一度復合。年初時袁巴元曾公開怒控在與張雨綺復合期間，她曾和認識2天的男人開房，而張雨綺也被爆和CEO新歡張錢豪交往，袁巴元再在微博爆料，暗指張雨綺包養張錢豪。

張雨綺和袁巴元雖然已經離婚，但Keep住派花生。 （微博圖片／張雨綺）

張雨綺與第二任丈夫袁巴元離婚後，不愁寂寞，結識新歡張錢豪。早前二人跟張雨綺與前夫所生的一對龍鳳胎心心、念念出遊，張錢豪更手抱其中一個孩子，表現得像孩子們父親，儼如一家四口樂也融融。有指這個畫面觸動了袁巴元神經，在微博發文：「張先生！你是張小姐免費給你吃住，又買車送錢太高興，忘了我對你的警告，恭喜你會收穫我說過的。」暗指張錢豪吃軟飯。

袁巴元微博發文暗指張雨綺包養張錢豪。（我是袁巴元微博截圖）

袁巴元帶有威脅的字眼，似乎暗示曾與張錢豪達成某些協議，而張卻疑似違反了這個協議，而袁巴元的舉動被指小器，「見不得前妻好」。據悉張錢豪是天厚投資Tophold的CEO，有指他只是一個偽富豪。

有指張錢豪是一名偽富豪。（微博圖片／張錢豪Richmond_Teo）