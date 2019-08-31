【多圖】李璨琛為搏囡囡Lucy一笑豁出去　紋身加Kitty裝束勁爆笑

Lucy出世後李璨琛就絕跡夜場，放假嘅時間留晒俾囡囡。（IG：lucy.is.good）

再不羈嘅男人，當遇到命中注定嘅女仔，都有定落嚟嘅一日，講緊嘅唔係老婆而係囡囡呀﹗李璨琛一向俾人印象係潮人、壞男孩，拍戲亦不時飾演古惑仔之類嘅角色。婚後形象嚟個180度大改變，特別係囡囡元元出世後，成為好爸爸代表﹗

Lucy被網友笑指好似布歐嘅妹妹。（IG：lucy.is.good）

Lucy嘅招牌瀏海加天然呆俘虜一眾網友歡心。（IG：lucy.is.good）

李璨琛囡囡Lucy（李元元），面圓圓相當可愛，自出世後已經被受網友追捧，有人話佢面型似足蠟筆小新，又有人話佢係翻版布歐，但元元至愛嘅應該係HELLO KITTY。為咗搏得囡囡呢個前世情人嘅歡心，李璨琛決定豁出去啦﹗見到李璨琛戴住一大抽膠珠頸鍊，亮點當然係KITTY鍊咀啦﹗頭上仲要戴住可愛嘅幻彩大蝴蝶髮飾，同佢全身紋身真係有點格格不入。

見到爸爸一身kitty打扮，Lucy個笑容真係好尷尬（IG：lucy.is.good）

唔襯唔緊要，最緊要搏得囡囡歡心，不過Lucy個樣一臉尷尬，似乎就唔多受落啦：「咦爸爸你快D除咗佢個Hello Kitty鏈佢啦，我有好多friend喺度㗎 #嘔心 #嫌棄 #爸爸你唔好咁啦 #hellokitty父女裝 #仲唔係愛」，網友笑言「果然幾man嘅男人生咗女都會變」，「紋身加kitty令Lucy開始懷疑人生」，相當爆笑。

紋身加充滿少女味嘅kitty又真係有點格格不入（IG：lucy.is.good）

點擊下圖睇更多Lucy可愛日常照：