梁凱寧離巢並非末日　其實now都有高質新聞小花

陳詠賢深受不少網民歡迎。

無綫新聞部近年彈起了不少優秀的新聞小花，之不過，其實now嘅新聞小花亦有不少網民追捧。當中以陳詠賢最受歡迎，於2016年以實習記者在Now新聞進行報道的她，屬於斯文乖乖女的類型，笑起來十分甜美。

有「最美女主播」之稱嘅丘靜雯（Nicole），現時在nowTV的新聞與財經台做主播，更有人說她的樣子十分像韓國女子組合Apink隊長初瓏，去年她在IG上載了一輯泳衣照即時引起不少網民討論。

丘靜雯經常主持深宵新聞節目，有不少捱更抵夜的球迷，睇波前都會望下。

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饒慧珊（Sandy）現為now新聞高級主播，主力在財經新聞發展。2011年畢業於樹仁大學新聞系後，開始在Now任實習記者，由於為人比較低調，所以一直都無太多人知道佢姐姐原來係大台花旦姚子羚，直到去年二人關係被踢爆之後，姚子羚即大讚饒慧珊樣靚身材正，但亦強調由於對方唔算係圈中人，所以都有少少唔習慣。

姚子羚妹妹饒慧珊。（網上圖片）

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胡瀞詩於浸會主修廣播新聞，曾係浸大辯論隊成員，早年曾在香港電台《自在八點半》及《日常八點半》節目中擔任記者，現為now新聞主播。

胡瀞詩現為now新聞台主播。