龔慈恩婚姻亮紅燈　同期花旦原來情路一樣崎嶇

龔慈恩原來已經同老公林煒分居兩年多。（資料圖片）

55歲嘅龔慈恩被爆與結婚20年嘅林煒分居兩年，而林煒更已另結新歡，對象係50歲女總裁。龔慈恩貴為80年代花旦，於84年報讀無綫藝員招募班，同期仲有周海媚、邵美琪、鄧萃雯、黎美嫻、楊羚等人。不過，隨著龔慈恩婚姻觸礁，周海媚、邵美琪、鄧萃雯感情未有著落，喺呢幾位80年代花旦，似乎就只有「古裝皇后」黎美嫻婚姻最為美滿，於05年與「元朗舖王」謝興肇婚後雖然一直未有生兒育女，但生活愜意，閒時仲會同幾位閨蜜陳法蓉、蔡少芬茶聚。而同樣都係訓練班出身嘅楊羚，於00年與從事旅遊業的丈夫黃建崇結婚後，先後誕下一子一女。婚後楊羚完全將家庭放首位，慢慢淡出娛樂圈，至近年偶像客串拍劇同主持節目。

黎美嫻雖已退出娛樂圈，但仍不時與蔡少芬等人見面。

53歲的楊羚早年曾參與多部無綫經典劇集演出，包括：《大時代》、《公司三文治》及《大鬧廣昌隆》……00年結婚後開始淡出，至今年才復出主持飲食節目。（資料圖片）

較龔慈恩遲一年出道嘅周海媚「海味」，感情生活雖然多姿多彩，早年在內地戀上比自己年輕7歲嘅建築師男友，拍拖近10年但最終未能開花結果。同樣都係喺84年報讀無綫藝員招募班嘅邵美琪，多年來情路坎坷，與鄭伊健哄動分手後，曾戀上細自己10年嘅施祖男，更屢傳婚訊，唯最後有指因男方偷食而分手；而早前被傳與陳潔儀同性風波嘅鄧萃雯，入行至今有過三段情史，包括萬梓良、江華以及鄭敬基，她曾在書中提到因父母離異，對她成長後的愛情觀有很大影響。

邵美琪至今依照係單身。（資料圖片）

鄧萃雯早前被指新加坡歌手陳潔儀傳出戀情，但佢好快就澄清自己喜歡男友。

與龔慈恩差不多時間出道嘅周海媚，近年主力喺內地發展，同建築師男友一見鍾情且拍拖10年，唯最後都係分手收場。（視覺中國）