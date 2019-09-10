【多圖】文詠珊意大利婚照流出　5套高訂晚裝即跟變高貴新娘

JM正式成為吳太後，同老公到意大利拍攝婚照。（影片截圖）

Janice Man文詠珊前日（9月8日）於半島酒店同拍拖5年嘅男友Carl簽紙註冊結婚，正式成為吳太﹗佢地隨即飛往意大利，除咗為下個月12號於米蘭舉行嘅古堡婚禮作準備，順道拍攝婚紗照。呢日婚照片段率先曝光，JM換上多套頂級品牌婚紗晚裝，猶如FASHION SHOW一樣﹗

佢地搵嚟意大利著名攝影師Alberto D'aria以及Flavio Bandiera掌鏡。（IG：albertodaria）

JM戴上巨鑽拍攝婚照（影片截圖）

每套禮服都配以不同鑽飾。（影片截圖）

片段一開始見到JM同老公背影，佢地望住意大利美景，鏡頭一轉見到新娘子著上長袖婚紗遊走於古堡之中，近鏡見到左手無名指上嘅巨鑽婚戒。之後JM換上另一套DEEP V閃爆婚紗，貼身剪裁盡顯曼妙身材。佢地坐上當地傳統水上交通工具貢多拉穿梭大街小巷，又坐名貴遊艇出海拍攝。

不經意流露幸福笑容。（影片截圖）

第二套DEEP V婚紗盡顯身型。（影片截圖）

第三套婚紗以鍛面縫製，膊上大蝴蝶有如童話中嘅公主。（影片截圖）

單係呢條1分45秒嘅短片入面，JM已經換上三件婚紗兩件晚裝，包括影展紅地氈女星熱捧牌子，黎巴嫩裔設計師品牌GEORGES HOBEIKA。設計師曾經於CHANEL實習，95年成立品牌工作室，並於2001年在巴黎時裝周上推出品牌首場FASHION SHOW。呢個牌子以華麗唯美兼仙氣見稱，Jennifer Lopez、Katy Perry等都係佢嘅支持者，JM果然好有眼光﹗

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於意大利街頭換上桃紅色晚裝。（影片截圖）

坐上極具當地特色嘅貢多拉。（影片截圖）

除咗GEORGES HOBEIKA，JM仲有著苟芸慧楊怡單文柔出嫁時揀選嘅以色列品牌Inbal Dror等，腳踏紅底鞋王Christian Louboutin，加上每條裙都配襯數以百萬嘅名貴珠寶，呢輯婚照似足名牌廣告片﹗

更出動名貴遊艇拍攝。（影片截圖）