許芷熒IG 呻 wedding planner 不專業　令婚禮留有遺憾

今年32歲前港姐季軍許芷熒（Whitney，原名許亦妮），上周二與拍拖兩年、家族身家過億的圈外男友Alexander在尖沙嘴洲際酒店舉行婚禮。婚後一個星期，剛好是Whitney和老公拍拖30個月紀念日，她在社交網站分享感受。

Whitney結婚一星期，碰巧是她與老公拍拖30個月紀念日，在IG分享感受。（IG圖片／whitney.hui）

Whitney在IG上載了婚禮當天的照片，以及一張老公自製的心意卡，她寫道：「想不到我們已經結為夫妻一個星期了。還記得上星期的今天，是我人生最快樂的一天，因為我嫁了給一個永遠放我在第一位的男人。多謝老公今天送給我的自製Monthsary 心意卡💋 I LOVE YOU」她表示感謝所有在那天幫助她的所有人，令她可以開心漂亮地出嫁。

但Whitney亦同時抱怨當日最遺憾是選錯了wedding planner（婚禮統籌），因為他的不專業令她感到非常難過，但她沒有公開對方名字，令大家非常好奇當日發生了什麼事令Whitney這麼失望。

每個婚禮總會有些遺憾，最重要是身邊那位全心全意愛自己的人。Whitney有老公贈送自製心意卡，比起名貴禮物更有價值。（IG圖片／whitney.hui）