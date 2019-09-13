生日合照周志文企身後惹關注　劉佩玥：我哋公開咗㗎喇

Moon錄影當天穿得好搶眼好靚！（梁碧玲攝）

早前劉佩玥（Moon）30歲生日，她在IG分享了不少生日會的照片，周四（12日）她出席無綫節目《香港唱好演唱會》錄影時，也難掩興奮之情。Moon透露生日玩得好盡興：「所以我而家有少少攰啦，有少少頭痛啦，同埋同啲朋友傾偈啊、玩呢，都玩得幾夜嘅，所以有少少病。」雖然Moon咁講，不過這天她依然打扮得靚靚出席活動，顏色搶眼的晚裝更有點小性感，她笑言：「都唔係好勁啫，比起上次（港姐決賽）黑色嗰條！呢個係靚囉，因為我好鍾意呢個顏色嘅，今次終於可以著喇！同埋專登戴咗陳瀅設計嘅呢條鏈啊。」

Moon表示綵排時出了小意外，聽不見自己的聲音。（梁碧玲攝）

Moon又笑言生日的照片仲未post完，她指「仲有勁多相要post。」唔知係咪將會瘋狂洗版？她又大爆早前馮盈盈和江嘉敏跟她食生日飯，「三大喇叭」的組合終於聚頭，被問到這個名字的由來，她笑說：「因為佢哋成日話我哋三個講嘢好嘈啊嘛，但係其實我比起佢哋我就係最渣嘅，呢啲就叫做『青出於藍勝於藍』、『長江後浪推前浪』，我遲早喺聲線方面會畀佢哋推走㗎喇。」原來這三人組合大有名堂！

生日會大合照中，緋聞男友周志文企的位置又引來討論。（Instagram@arryuu）

有傳媒就將重點放在生日大合照中的周志文身上，事關這位Moon的緋聞男友在拍照時企正在壽星女身後，Moon就無奈感嘆：「點解唔問我隔離嗰個係邊個呢？永遠都係focus佢喺我邊個位，其實冇乜所謂，總之大合照嘅時候邊個行到埋嚟，咁咪影相囉，其實冇乜特別㗎。」她又笑言：「冇話咩公唔公開，我哋係公開嘅好朋友囉！公開咗㗎啦，好朋友，所以就咩新聞、緋聞都唔係好care囉而家，我同佢講話『最開心就係而家淨係傳你，唔洗傳其他人，咁我安樂晒啦』，唔好再focus喺緋聞方面囉，始終工作最緊要，唔想每一次做嘢嘅時候都問我同佢嘅關係。」

Moon說自己的生日慶祝活動排到月尾，自言是「萬千寵愛在一身」！（梁碧玲攝）

至於胡定欣在大合照post下的留言：「可唔可以介紹一下你後面個（嗰）位男性朋友？」Moon聽完就大笑指：「胡定欣就不嬲都鍾意玩嘅，佢講完之後message問我話『做咩唔應我？快啲應我』。」非常搞笑。