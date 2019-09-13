【後生仔傾吓偈】麥明詩示範命鉸剪腳　男主持被夾頭：好幸福

麥明詩不但讀書叻，就連運動都同樣出色，早前佢喺IG分享潛水片段，即獲網民激讚。喺最新一集《後生仔傾吓偈》中，提到喺外地求學或工作時容易遇上危險，麥明詩即場示範巴西柔術，身體力行話俾大家知佢有幾文武雙全！

麥明詩教女士們如何用借身體的重量令對方失平衡。

節目中，麥明詩一開始就話：「我覺得最危險係自己喺外地，同埋係識識哋嗰啲人，通常好少三五識七拉你去強姦 ，多數都係追唔到你嘅男仔。又或者係有同學送你到門口，再跟你入口，咁唔通你即刻叫人走咩，公眾地方唔會做好變態嘢，但私人地方、孤男寡女就易出事，因為有啲經歷，所以我就去學自衛術。」其實麥明詩兩年前喺fb透露自己曾遭性侵，事年令麥明詩醒覺唔應該再發生這種事情，於是去學巴西柔術防身，奈何一直未有分享成果，估唔到，兩年後，終於可以喺《後生仔傾吓偈》露兩手。

如果遇上借醉行兇又點算?麥明詩一秒就將阿峰擊倒了。

麥明詩先係示範被攻擊時，最簡單係可以借身體的重量令對方失平衡，就時遲那時快，就已經將後生仔阿峰成功推倒地上，之後麥明詩表示：「女仔一定要用腳，唔好用手，因為掙扎時佢一捉你隻手就咩都做唔到。用腳防的話，可以夾住對方的髖部……」話口未完，麥明詩已經用腳將阿峰緊緊鉗實，一招「奪命鉸剪腳」作為ending pose令一眾後生仔嘆為觀止。最好笑係一班後生仔見阿峰完全被降伏，拍爛手之後，仲係咁話「阿峰好幸福」。

奪命鉸剪腳同十字固又係點呢？繼續由Miss Mak示範。