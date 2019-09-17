吳雨霏兩年抱兩將卸貨　Po型格黑白孕照：我會很懷念

吳雨霏依家除咗安心養胎，所有時間心思都放喺大仔Asher身上。（IG：@ngk）

吳雨霏（Kary）去年6月誕下囝囝Asher後，本來已計劃復出工作，點知話口未完Asher剛剛學行，今年4月Kary已經宣布再度懷孕。數數手指宜家已經懷孕近9個月隨時可以卸貨，呢日Kary公開兩張黑白孕照，相當唯美。

Kary坦言呢次懷孕比第一胎辛苦得多（IG：@ngk）

Kary自陀住大仔Asher後，已經極少現身公開場合，大家都只能等佢IG 更新狀況，不過一直以潮人見稱嘅Kary，即使懷孕期間一樣型格十足絕對係靚媽一名。佢呢日分享兩張孕照，捨棄近年大熱嘅韓式浪漫風格，身穿黑白貼身裙展現孕婦曲線，另有一番味道。

Kary上載呢張身穿白色背心連身裙嘅孕照，露出纖瘦手臂，真正肥胎唔肥人。（IG：@ngk）

卸貨在即，Kary亦有感而發話：「雖然我一直向Brian投訴，這次懷孕很不舒服，但我還是會懷念這個孕肚。懷孕有很困難很多不適，但是一件很美滿的事。我幾不是那種每日24小時都覺得懷孕多麼美好的孕婦，但我會緊記現正在製造很美好的事，我會堅強，而且相信一切會是值得的。