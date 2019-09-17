賈思樂大讚向海嵐歌喉　坦言最擔心毛舜筠表現

將於十一月中舉行演唱會嘅賈思樂（Louie），聯同嘉賓之一向海嵐（Anne）接受「香港開電視」《娛樂頭條 E-News Headline》主持植詠珊（Cathy）專訪，Louie笑指Anne向佢獻出第一次，又指六位演唱會嘉賓中，最令他擔心嘅其實係毛舜筠！

今次賈思樂演唱會嘉賓名單相當有驚喜﹗（IG：@anneheung）

Louie表示今次舉行演唱會part 2，係因應好友廖安麗要求，佢笑言：「本來對於開part 2我係懶懶閒，攞到期咪開囉果隻，不過廖安麗話佢間慈善機構就快「無水」，希望我快啲開演唱會幫佢地籌款，所以我先開始著緊啲籌備！」Louie有感過去和不少女歌手合作過，為求新意，今次特別邀約６位非唱家班「女主角」擔任嘉賓，包括毛舜筠、戚美珍、陳秀雯、楊思琦、陳煒以及Anne。

阿Anne入行多年第一次做演唱會嘉賓，Louie抵死地話：「佢第一次畀左我！」

對於向海嵐嘅唱功，Louie讚賞不已：「有次我無意中在社交平台聽到佢唱live，當下「登」一聲：乜原來佢識唱歌架，仲唱得好好添呀！」所以對於Anne做嘉賓，Louie毫不擔心，相反令佢最擔心，反而是舞台經驗豐富嘅毛舜筠。Louie笑言：「毛舜筠仲要向難度挑戰，選唱英文歌！唉，我本來就應承晒６位嘉賓，如果有需要，我可以陪佢地唱K練歌，睇來我要畀多啲時間毛舜筠！」