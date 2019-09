麥明詩 (Louisa) 近期愛上了潛水,所以一有時間就會出海享受潛水的樂趣,除了潛水,Louisa也喜歡游水的。呢日她就去了游水,還影了不少靚相放上IG同大家開心share。Louisa留言表示:「Nothing can stop me from taking pictures」相中她拿住相機在拍照,而另一張相則是她坐在石澗上,寫上了:「世界太複雜,想回歸大自然。」而吳若希亦有在Louisa的另一張與鯨鯊潛水的相片下面留言表示:「你已經升咗做我勁人榜排行NO.2」。

Louisa好sexy呀。(IG@louisa_mak圖片)

佢自己揸機影相。(IG@louisa_mak圖片)

