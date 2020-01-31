【網紅獵人】譚淇淇轉型做KOL　曾接6位數酬勞：我係變態佬嘅寵兒

近年KOL當道，各種社交平台成為KOL賣廣告的地盤，一個Post的影響力及吸金力都難以估計。不過在10年前，相信沒有人會想到原來KOL都可以是一份工，甚至代替不少傳統藝人成為廣告商新寵，當中亦有不少藝人雖然發展未如預期，卻在網上平台走紅。曾經被傳媒封為「香港第一個女Rapper」的譚淇淇（Kiki Tam），如今早已不止是一位Rapper，更是一位在IG坐擁超過7萬粉絲的KOL。 攝影：葉志明

譚淇淇（Kiki）性格開朗，相信這也是粉絲喜愛她的原因之一。（葉志明攝）

參加DJ比賽出道的Kiki，做過平面Model，之後開始自己寫歌Rap，還成為了MC Jin（歐陽靖）的徒弟，看似正好符合Kiki活潑開朗的性格，但想不到原來她曾想像過自己走「文青歌姬」陳綺貞的路線：「其實我嗰陣時都好掙扎，究竟走陳綺貞路線定Rapper路線？結果都係Rapper路線，因為自己真係坐唔定，同埋自己比較鍾意Rap多啲。不過千其唔好出『香港第一個女Rapper』，我已經盡量洗底，盡量都唔好提啦，我都想做好自己份內事，做好Rap。（做Rapper收入如何？）其實好差，開唔到飯，最差係連100蚊都冇，要朋友畀廿蚊我入銀行，先攞到嗰100蚊出嚟，啫係我成副身家得80蚊。」

Kiki曾被傳媒封為「香港第一個女Rapper」，更成為了MC Jin的徒弟。（YouTube影片截圖）

Rapper之路不順，但Kiki在2015年就憑着毛記電視女主播「𡁻海珠」一角，令很多人在一夜之間認識她。雖然Kiki最後因為合約問題，只是做了3個月就沒有做，但她就正正因為「Hit」中網台的迅速崛起，開始有KOL的工作找上門，亦令她自自然然地入了這行：「都好感激嗰段時間，因為啱好網絡開始多人留意，出現好多網紅、KOL。但其實我一路都唔係好當自己係KOL，不過可能中間有啲掂邊嘅工作就變咗KOL。所以如果真正計嘅話，可能係從毛記電視開始計，2015年開始我先算係入咗呢行。」

Kiki在2015年憑着毛記電視女主播「𡁻海珠」一角，令很多人在一夜之間認識她。（毛記電視影片截圖）

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數數手指，Kiki不知不覺已經做了4年KOL，但她至今都未能界定自己屬於什麼類型：「KOL啫係網紅啦，有分Beauty嘅網紅、或者YouTuber、或者Fashion界，但我係好奇怪嘅，因為我又唔係好當自己係KOL，加上之前唔同嘅工作，就變咗我好似乜嘢都掂到少少，不過主要就係Lifestyle多啲，吃喝玩樂嗰方面比較啱我自己嘅Style，好彩我就冇乜定向嘅，所以就接觸到幾多唔同類型嘅工作。」大部份KOL的主要收入都來源於為品牌出Post後的酬勞，外界看來KOL賺錢容易，出一個Post動輒以萬元計，但當然不是個個KOL都賺到笑。不過作為一個已經有粉絲、有名氣的藝人，Kiki起步已經要容易得多。

由2015年至今，Kiki已經做了4年KOL，但她就笑言其實不當自己是一位KOL，一切就像是自自然然，推動她加入了這個行列。（葉志明攝）

作為藝人，全方位嘗試自然有利於發展，但作為KOL，又是不是一件好事呢？「我覺得要睇人，譬如我就比較跳脫，所以對我嚟講唔同嘅工作係好玩嘅。但如果有個人係化妝好叻，咁佢一定係走Beauty路線，專注一方面都係一件好事。因為如果好似我咁跳嚟跳去，就好似『好多張刀，但冇張利』，呢個係我個人幾大嘅問題，不過我嘗試緊搵個啱自己嘅方向，將來畀人睇到原來我係呢個路線嘅。」

Kiki覺得自己比較跳脫，所以什麼類型的工作都適合自己，但反而就沒有特別大的優勝之處。（葉志明攝）

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如今Kiki在IG坐擁超過7萬Followers，亦有接過酬勞達6位數的KOL工作，但她始終認為自己未算成功：「賺幾多錢，有幾多個Followers從來都唔係我追求嘅嘢，因為我對數字完全唔敏感。有多Followers當然開心啦，因為有人留意自己。但賺幾多錢自己控制唔到，畢竟我哋做呢行都好唔穩定，你越追求數字就越會令到個人好Chur。」面對越來越多人做KOL，競爭激烈，Kiki就淡然面對：「我諗我嘅Followers有幾Type：第一係鍾意睇我騎呢，我有好多片係#一日一喪，都係啲比較搞笑嘅片；但最大部份可能係鍾意睇身材，因為我成日會P圖整到自己身材好好，我諗大部份人都鍾意睇養眼嘅照片；仲有一部份就係由我出道跟到我而家嘅Followers。咁佢哋鍾意嘅嘢又唔同，所以我係好隨意咁經營，有7萬幾個Followers我已經覺得係Bonus。」

Kiki經常在IG Post水着照大派福利，她也承認的確有部份Followers鍾意睇佢騷身材，不過佢就話自己鍾意曬太陽，而且只會在夏天分享性感相。（IG@kikitamkiki）

雖然Kiki說不當自己是KOL，但她就承認這是一個很好的宣傳手段，更希望可以做到老。她還笑言自己曾接過很多奇怪的工作：「我成日話我係『變態佬嘅寵兒』，因為我成日收到啲變變態態嘅工作要求。譬如最低變態係叫你陪佢去唔知邊度呀，啫係可能邀請你去韓國音樂節，去3日畀10幾萬港紙你，佢會寫埋客戶幾多歲呀，咁你就知呢啲係伴遊。最變態係可能一個高踭鞋廣告，但你着過嘅要畀返佢，你傾落就知呢個唔係廣告，呢個可能係佢嘅癖好，有好多唔同類型嘅，試過話你戴過嘅Con要留畀佢呀，但我好鍾意睇，原來人係有呢啲癖好，我又認識多一樣嘢，幾搞笑。」

Kiki因為工作關係經常飛去外地，可能有很多人非常羡慕，但其實背後亦有不少辛酸。（IG@kikitamkiki）

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